Chayanne vuelve a Tenerife: el artista estrena el cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026

El cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026 empieza a tomar forma con un nombre de altura: Chayanne. El cantante de Puerto Rico regresará a la Isla el próximo verano después de 18 años sin pisar Tenerife para un festival cuya venta de entradas arrancará mañana martes 2 de diciembre.

Elmer Figueroa, o como se le conoce cariñosamente en redes sociales, "el padre de toda Latinoamérica" actuó por última vez ante su público tinerfeño en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 2008.

La intervención de Chayanne en el Tenerife Cook Music Fest está prevista para el 17 de julio del próximo año, en el quinto aniversario del festival que se ha ido consolidando cada verano como una de las propuestas más relevantes del panorama musical en Canarias.

Considerado uno de los artistas más influyentes y queridos de la música latina, Chayanne ha marcado generaciones con éxitos como Torero, Salomé o Dejaría Todo. Su carisma, su energía sobre el escenario y su conexión con el público auguran uno de los conciertos más esperados del verano de 2026, en una cita que reunirá a miles de seguidores.

Una edición especial por el quinto aniversario

El anuncio llega en un año clave para el festival. El Tenerife Cook Music Fest celebra su quinta edición consolidado como uno de los grandes eventos culturales del Archipiélago, combinando música, gastronomía, identidad local y proyección internacional.

Tras un 2025 en el que superó los 60.000 asistentes, el festival refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la gastronomía canaria, la dinamización comercial y la creación de experiencias culturales de primer nivel.

Después de una preventa que agotó 5.000 entradas en pocas horas, la organización ha confirmado que la venta general se activará el martes 2 de diciembre a las 12:00 horas, exclusivamente a través de la web oficial del evento: www.cookmusicfest.es.

El festival cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Turismo de Tenerife, Islas Canarias – Latitud de Vida y el Gobierno de Canarias, consolidándose como una de las citas imprescindibles del calendario cultural de las Islas.