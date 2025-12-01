Canarias acusa al Estado de hacer "sufrir" a La Palma y no aportar "ni un euro" desde 2023

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, acusó duramente este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de hacer sufrir a La Palma tras la erupción del volcán del Tajogaite - que comenzó el 19 de septiembre de 2021, y finalizó el 13 de diciembre- y no aportar "ni un solo euro a la Isla desde 2023".

El Consejo de Gobierno certificó hoy los incumplimientos de los compromisos adquiridos por el Estado. Cabello enfatizó que, si bien el Consejo de Ministros de la semana pasada autorizó 100 millones de euros para la reconstrucción de La Palma para el pago de las fincas a los agricultores que destruyó el volcán, esta medida no representa un cumplimiento por parte del Estado, sino que simplemente permitió que el Gobierno de Canarias utilizara sus propio superávit para cubrir los pagos.

Falta de voluntad y cariño

El portavoz fue claro al detallar el acuerdo original y el estado actual de las aportaciones. El compromiso total de financiación de ambas administraciones públicas era realizar una aportación total de 600 millones de euros. El desglose suponía 400 millones a cargo del Estado y 200 millones por parte de la Comunidad Autónoma. El compromiso del Estado era aportar 100 millones al año y el Gobierno de España únicamente los transfirió 100 millones de 2023. "No ha aportado ni un euro más en 2024 ni en 2025", enfatizó.

Cabello acusó, por tanto, al Gobierno de Pedro Sánchez y a su ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de que aunque los recursos llevan más de dos años reclamándose, y estas partidas se encuentran "en los presupuestos generales del Estado prorrogados", la transferencia no se ha realizado "no por falta de dinero, sino por falta de voluntad y de compromiso" por parte del Gobierno central

El portavoz del Gobierno recalcó que , por el contrario, Canarias se comprometió a una aportación anual de 50 millones y "está cumpliendo, con 50 millones de euros en 2024 y 2025, y también lo hará en 2026". Las partidas de Canarias suman ya 150 millones de euros, subrayó.

"Sufrir" a los canarios

Además del incumplimiento financiero, el Gobierno de Canarias criticó la gestión del proceso y la dilación de las decisiones: el visto bueno para usar los remanentes de Canarias se negociaba desde abril con el Ministerio de Hacienda, pero se retrasó hasta finales de año. Esta demora obliga a la Consejería de Presidencia y otras áreas del Gobierno de Canarias a "correr" para intentar liquidar todos los pagos a los propietarios de fincas antes del 31 de diciembre.

El portavoz lamentó que se ha hecho "sufrir y se ha dilatado en el tiempo una decisión que era posible haberla tomado con anterioridad".

IRPF Incompleto

Cabelló criticó asimismo que se perdió una oportunidad en el pasado Consejo de Ministros, el cual autorizó la modificación del 60% del IRPF para los residentes de La Palma, pero no acordó aplicarlo también para 2026 y 2027. Esto implica que los palmeros tendrán que volver a esperar una nueva decisión del Consejo de Ministros en los próximos años.

El portavoz del Gobierno comentó que si se hubiera puesto "algo de cariño y de corazón a este asunto," el acuerdo para esos años podría haberse adoptado en ese mismo Consejo de Ministros.