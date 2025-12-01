Los ‘boinas rojas’: el pulso operativo del Cuerpo General de la Policía Canaria

El rojo no es un color cualquiera. Es símbolo de fuerza, origen y vida que se reinventa tras el fuego. Ese mismo color, vibrante y desafiante, corona las cabezas de los hombres y mujeres del Grupo Operativo GROPE del Cuerpo General de la Policía Canaria. Esa prenda que los distingue en el campo operativo, y que les ha dado el nombre de ‘boinas rojas’, representa la valentía, el coraje y el sacrificio. Tres pilares que, para ellos, no son palabras vacías: es la manera en que afrontan su vida y su trabajo.

Nacieron casi al mismo tiempo que el propio Cuerpo General de la Policía Canaria, como una necesidad natural, urgente. El Grupo Operativo GROPE surgió para dar respuesta a un desafío: reforzar la seguridad en todas las islas, incluso en aquellas donde no existen comisarías propias del cuerpo autonómico. Su creación fue, desde el principio, una declaración de intenciones: dotar al Archipiélago de un grupo flexible, ágil y siempre dispuesto a intervenir, allí donde hiciera falta, sin importar la distancia ni la complejidad del terreno.

Su nombre completo, Grupo de Respuesta Operativa Inmediata, deja claro su propósito. Los agentes del GROPE están preparados para actuar ante situaciones de urgencia y alta complejidad, desde catástrofes naturales hasta escenarios de riesgo elevado. Su misión esencial es mantener el orden público en grandes concentraciones de personas, proteger y garantizar la seguridad cuando el entorno se vuelve imprevisible.

Vocación y exigencia

Detrás de esa capacidad de reacción hay una exigencia que no cualquiera puede asumir. Quien quiera vestir la boina roja debe demostrar fortaleza física y equilibrio psicológico, además de una disponibilidad total. No hay horarios ni rutinas fijas: el deber puede llamar en cualquier momento, en cualquier isla. Su formación técnica es superior a la del resto de unidades, precisamente porque actúan donde otros no pueden —en operativos de alto riesgo, disturbios o intervenciones con un componente de peligrosidad extrema—.

Pero detrás de la disciplina y la técnica hay personas. Una de ellas es J.F.R., destinado en el GROPE desde noviembre de 2023, quien recuerda con claridad qué lo llevó hasta allí. “Desde siempre me ha atraído la parte más operativa y dinámica del trabajo policial”, cuenta, “aquella que exige preparación física, mental y desafíos”. El proceso de selección, reconoce, lo vivió con la mezcla perfecta de motivación y exigencia, consciente de que entrar al GROPE supone medirse con uno mismo tanto como con los demás.

La esencia de este grupo es la disciplina, la autoexigencia y el compañerismo. Son los tres pilares, dice, sobre los que se sostiene cada intervención. “A nivel físico hay que mantener un alto nivel de forma y resistencia. El aspecto físico a veces, por sí solo, soluciona problemas. Otras veces prima el aspecto psicológico: tener autocontrol, capacidad de decisión bajo presión, serenidad y diálogo para actuar en situaciones de tensión”, explica.

Sus palabras retratan con precisión el equilibrio que define al GROPE: fuerza, pero también calma; rapidez, pero con cabeza fría. Esa dualidad se entrena cada día. Aunque no siempre haya emergencias, el ritmo de trabajo nunca se detiene. “El día a día combina entrenamiento físico y táctico, formación interna, tareas administrativas y apoyo operativo a otras unidades”, detalla, “aunque no haya intervenciones de alto riesgo, la preparación es constante”.

El GROPE entrena técnicas de entrada, control de multitudes y situaciones críticas. / E. D.

Compromiso con la seguridad

Las operaciones del grupo abarcan desde el mantenimiento del orden público en eventos multitudinarios hasta el apoyo a otras unidades cuando una intervención requiere un nivel extra de especialización. También colaboran con otras autoridades y departamentos del Gobierno de Canarias. Entre sus actuaciones más destacadas figura el operativo ‘Incubo’, en el que se detuvo a varias personas en Gran Canaria por delitos relacionados con la libertad sexual de menores, inducción a la prostitución y tráfico de drogas. Fue un trabajo silencioso, coordinado y arriesgado que terminó con pruebas incautadas —vehículos, drogas, dinero, dispositivos electrónicos—.

Esa este tipo de servicios, los agentes del grupo valoran especialmente la sensación de compromiso, “nuestro trabajo tiene un impacto real en la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, y hay momentos en los que una palabra amable de un vecino o un simple gesto de agradecimiento basta para recordar por qué vale la pena”.

Entre la empatía y el deber

El riesgo, de hecho, es un compañero constante. Estos agentes se enfrentan a escenarios de máxima tensión, desde operativos contra el crimen organizado hasta situaciones con personas armadas o potencialmente violentas. Su trabajo implica no solo el peligro físico, sino también la presión emocional y mental que conlleva tomar decisiones rápidas en circunstancias extremas. No hay margen de error cuando la seguridad pública depende de segundos.

J.F.R. recuerda especialmente las evacuaciones durante los incendios de La Palma y Tenerife, que define como uno de los desafíos más grandes de su carrera. “Supuso un gran reto entre la empatía y el deber de cumplimiento”, explica el agente. “Intervenir con la mente fría y enfocada es básico en esas situaciones”, continúa, “por el gran componente emocional que afronta en ese momento el ciudadano”. Es ahí donde el equilibrio entre humanidad y deber se pone verdaderamente a prueba.

La presión constante forma parte del oficio y cada agente debe aprender a gestionarla. “La toma de decisiones bajo presión es parte del trabajo, parte del día a día”, admite. Su receta, dice, para mantener el equilibrio es sencilla pero contundente: saber desconectar. “Tengo una especie de interruptor. Al llegar a casa, lo vivido se queda de puertas para afuera. También el deporte ayuda. Y, sobre todo, el apoyo entre compañeros. Pasamos mucho tiempo juntos, en turnos largos, y una buena sintonía lo cambia todo”.

La toma de decisiones bajo presión es parte del trabajo que desempeñan para proteger a la ciudadanía. / E. D.

Evolución y futuro

Desde su creación, el GROPE ha evolucionado sin descanso. Ha crecido al ritmo que marca la sociedad, adaptándose a los nuevos desafíos de la seguridad pública. Sus miembros se forman en tácticas operativas, pero también en materias como la mediación y la gestión de conflictos.

Hoy, el grupo es un recurso esencial para la seguridad de Canarias, una unidad capaz de desplegarse en minutos y mantener la calma en situaciones complejas. Y mientras el futuro se abre paso, el GROPE continúa modernizándose: nuevos furgones de intervención, material táctico avanzado, subfusiles y herramientas informáticas refuerzan su capacidad de respuesta. La tecnología acompaña, pero no sustituye lo esencial: la entrega humana.

Porque, al final, detrás de cada uniforme y cada boina roja, hay una historia de servicio, disciplina y compromiso. Muchas historias como la de J.F.R., que resume en una sola frase el espíritu del grupo: “Prepararse cada día para lo que quizá nunca llegue, pero estar listo si llega”.