Binter inaugura la nueva ruta que enlaza Sevilla con Canarias

La compañía aérea Binter ha inaugurado este lunes la conexión directa de Sevilla con Gran Canaria y Tenerife, que arranca con veinte vuelos semanales (diez por cada capital insular) los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo, y supone una oferta alternativa a las que ofrecen las aerolíneas de bajo coste.

Tras la llegada del vuelo inaugural desde Gran Canaria al aeropuerto de Sevilla, el director comercial, de marketing y comunicación, Miguel Ángel Suárez, ha expresado su satisfacción por esta conexión durante todo el año y ha celebrado la buena acogida de esta ruta ya que las ventas van bien y están cumpliendo los objetivos.

Ha precisado que están en la fase de introducción de la ruta de Binter en Sevilla y a medida que el mercado la conozca y aumente la demanda incorporarán más frecuencias de vuelo y, si es posible, la ampliarán a todos los días de la semana.

Ha resaltado que Binter ofrece un servicio diferenciado de las aerolíneas de bajo coste -actualmente solo una de bajo coste conecta Sevilla con Canarias-, ya que hay más espacio entre filas, se elimina el asiento de en medio para que los pasajeros vayan más cómodos, ofrecen un servicio a bordo de productos canarios incluido en el precio y las tarifas incorporan la maleta en cabina, entre otros servicios.

"En definitiva, ofrecen a Sevilla una manera diferente de volar a Canarias llamada el modo canario, que se diferencia fundamentalmente por la calidad, por el servicio y por hacer algo significativamente distinto de las 'low cost", ha explicado el director comercial de Binter.

Además, ha apuntado que los aviones son reactores, del modelo Embraer Eco 2, con 132 plazas y son muy cómodos y silenciosos.

Conexión con todas las islas

Asimismo, ha resaltado que el objetivo no es vender Gran Canaria o Tenerife, que son los centros donde Binter tiene sus bases, sino que ofertan una conexión con todas las islas Canarias, de forma que "cualquier pasajero sevillano puede volar a cualquiera de las ocho al mismo precio de lo que le costaría el billete para ir a Gran Canaria o Tenerife" gracias a los 250 vuelos con los que conectan las islas.

Con esta oferta Binter aspira a ser una "alternativa a ese pasajero que busca volar de una forma diferente, que disfrute la experiencia de vuelo" y ha indicado que los precios son razonables y competitivos, sobre todo con una buena relación calidad precio.

Inauguración

A la inauguración han asistido, entre otros, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano; la teniente de alcalde y delegada de Turismo y Cultura de Sevilla, Angie Moreno, y el director del Aeropuerto, Sergio Millanes.

En declaraciones a los periodistas, Millanes ha celebrado la llegada de Binter al aeropuerto de Sevilla, que operará en el corredor canario que representa casi el 10% del tráfico del aeropuerto hispalense, y ha subrayado las buenas previsiones de crecimiento para este año, por encima del 9 % en esta temporada de invierno en tráfico de pasajeros.

Actualmente, el aeropuerto cuenta con 109 rutas y casi 30 compañías operando y ha avanzado que para el próximo verano hay previstas nuevas rutas de Vueling con el aeropuerto londinense de Heathrow y se sumarán nuevas compañías y nuevos destinos.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla ha valorado el dinamismo del aeropuerto de San Pablo, que inaugura casi mensualmente una nueva ruta, y ha resaltado la capacidad de seguir absorbiendo nuevas rutas gracias a la reforma y ampliación que concluyó hace dos años en 2023.

Desde entonces, ha ido batiendo récord sobre récord y ha recordado que en octubre se logró llegar a 900.000 viajeros en un único mes y ya se ha superado la barrera de los ocho millones de pasajeros este año.

En el mismo sentido, la delegada de Turismo del ayuntamiento ha incidido en el impulso al turismo y también en las oportunidades económicas y empresariales que abre este nueva ruta con el mercado canario y ha confirmado que el Ayuntamiento, junto con la Junta de Andalucía y AENA, trabaja en la conectividad y en un vuelo de largo radio.