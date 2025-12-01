Un año de un registro de viajeros que «no funciona» y enciende a los hoteleros

El registro de viajeros en los hoteles cumple un año desde su entrada en vigor, y lo hace en medio de las críticas del sector hotelero. La medida no convenció a la patronal desde el principio, que ya entonces recelaban de ella por dudas sobre su legalidad y eficacia. Ahora, un año después, la postura no ha cambiado y reclaman al Ministerio del Interior que publique "la orden ministerial que se comprometió a emitir o que retire el decreto y se vuelva a la situación anterior". Así lo manifiesta el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, y también presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), José Marichal, quien sostiene que el sistema actual "no funciona". Una opinión que comparte el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, que subraya que se requiere un sistema "más rápido, fiable y seguro".

Tras la entrada en vigor de la norma en 2024 se esperaba un desarrollo reglamentario. La Confederación Española de Hoteles, explica Mañaricua, trabaja con la Secretaría de Estado para impulsar ese desarrollo que permita habilitar un sistema de registro "más rápido" para la operativa de los establecimientos. La demanda responde a la situación actual, en la que los hoteles asumen mayores costes administrativos. "Cuando hay que tomar los datos a mano antes de la recepción, lo que implica es una sobrecarga de trabajo en los check-in. Si llegan guaguas con 40 o 50 personas y hay que recoger esos datos manualmente, el proceso se ralentiza, se dilata el check-in y se perjudica la experiencia del cliente", subraya Mañaricua.

Acerca del sistema

La protección de datos es otro de los aspectos más cuestionados de la medida. La premisa de la patronal es clara: la documentación que presentan los turistas incorpora toda la información que exige la norma —datos personales, documento de identidad, información sobre la estancia, dirección de residencia y medio de pago—. Aun así, tras recopilar esos datos, el establecimiento debe registrar individualmente la información de cada huésped en el momento del check-in, independientemente del tipo de alojamiento, y remitirla electrónicamente a las autoridades competentes, como la Policía Nacional.

"Tener que tomar los datos a mano puede inducir a errores. Lo que debería hacerse es un escaneo de los datos del documento público, que ya contiene toda la información que visualiza el Ministerio del Interior. Si se depende de la recogida manual realizada por un recepcionista de un hotel o complejo alojativo, la fiabilidad siempre será menor", señala el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas.

Más allá de la fiabilidad, la situación repercute en la necesidad de contratar más personal y realizar mayores inversiones tecnológicas. "No ha cambiado nada en materia de seguridad en España, y la policía lo único que debe saber es quién ha dormido en los hoteles", apunta Marichal y añade que eso es precisamente lo que se ha hecho durante años y "ha funcionado". Este registro de viajeros en los hoteles genera, en sus palabras, "incertidumbre en los propiertarios, pero también en los clientes que no entienden por qué deben compartir ciertos datos".

Las leyes europeas

Los próximos pasos que se contemplan, explica Marichal, pasan por llevar el asunto a los tribunales, ya que consideran que "vulnera algunas leyes europeas". La crítica, además, se extiende a nivel nacional. La patronal hotelera Cehat ha denunciado en varias ocasiones "bloqueos operativos y confusión" para las empresas con la implantación del registro, que, a su juicio, convierte a los hoteles en "oficinas policiales".

En esta línea, el también presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife sostiene que los datos de filiación y del DNI —los que se requerían antes de la entrada en vigor del real decreto que regula el nuevo registro de viajeros— "son más que suficientes" para controlar a las personas que se alojan en los establecimientos turísticos. Todo lo demás, afirma, "parece una sobreactuación y resulta desproporcionado".