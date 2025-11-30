Mueren cinco personas al intentar llegar al Archipiélago el fin de semana

Otro fin de semana trágico en la ruta canaria. Cinco personas han perdido la vida al intentar alcanza el Archipiélago a bordo de tres embarcaciones precarias. Cuatro de los fallecidos tenían entre 15 y 35 años e iban a bordo de una barca que se quedó sin comida, agua y combustible a unos 30 kilómetros al sur de El Hierro. Salvamento Marítimo localizó el cayuco, en el que viajaban 120 varones, ayer por la mañana. El quinto cuerpo apareció el sábado en el mar tras el aviso de un vecino de La Restinga que buceaba por la bahía. Los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un migrante que habría tratado de llegar a la isla en uno de los cayucos interceptados durante el fin de semana.

En total, las tres embarcaciones localizadas cerca de las costas canarias transportaban a 527 migrantes. Entre los ocupantes había 43 mujeres y unos 140 menores, según las primeras estimaciones. La última barca, la localizada a primera hora del domingo con los cuatro cuerpos sin vida, tuvo una travesía complicada. A su llegada, trece personas tuvieron que ser trasladadas al hospital para poder recibir atención médica. Una de ellas se encuentra «muy grave» y ha tenido que ser traslada a Tenerife por un cuadro de hipotermia severa. Según el relato de los propios migrantes, realizaron una travesía de ocho días, desde Jinack, en Gambia. Y proceden, según sus testimonios, de Gambia, Senegal, Malí, Guinea Conakry y Costa de Marfil.

Instituto Medicina Legal

Los cuerpos de las cinco personas fallecidas fueron trasladados ayer a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en El Hierro, en el tanatorio municipal de La Frontera, a la espera de autopsia.

Las autoridades creen que la quinta víctima –localizada por un buceador– procedía de una embarcación que llegó a las Islas la madrugada del sábado ya que al llegar al puerto de La Restinga, los migrantes habían trasladado a los equipos de emergencia y rescate que les atendían que echaban en falta a una de las personas que viajaba con ellos. En la barca había 217 ocupantes –193 hombres, 24 mujeres y 70 posibles menores– y dos tuvieron que ser trasladados al hospital por casos de «hipotermia moderada».

A estas dos embarcaciones se suma una tercera que arribó en la noche del viernes tras ser localizada a algo más de siete kilómetros y que fue escoltada a tierra con las 190 personas que iban a bordo, de las cuales 19 eran mujeres y 71 eran posibles menores, dos de ellos de entre 1 y 2 años. Según el relato de los propios migrantes, la travesía de este cayuco se habría prolongado hasta siete días tras salir desde Barra, en Gambia, a unos 1.600 kilómetros de navegación hasta La Restinga. A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal y Guinea-Conakry. Otras dos personas tuvieron que recibir asistencia sanitaria, pero en este caso se trataba de casos de «hipotermia leve».

Tras una temporada de relativa tranquilidad en la ruta canaria, este trágico fin de semana vuelve a poner de relieve los riesgos extremos que enfrentan quienes deciden emprender la ruta hacia el Archipiélago en busca de una vida mejor. n