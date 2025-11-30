Anatomía del primer contrato

El 30 de enero, el exviceconsejero de Presidencia Antonio Olivera –que durante los primeros compases de la pandemia, en 2020, asumió de forma interina la dirección del Servicio Canario de Salud (SCS)– negó hasta tres veces en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias que hubiera tenido contactos o se relacionara con el conseguidor Koldo García, así como cualquier participación en la adquisición de mascarillas o en los contratos de la trama corrupta investigados en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Sin embargo, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se publicó a principios de noviembre desvela una relación continua entre Olivera y el exasesor del que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Una conexión que, como demuestran los mensajes recabados por los investigadores policiales, comenzó a las 15:49 horas del 21 de abril de 2020, en los momentos más duros de la pandemia, para pactar un contrato de suministro a Canarias de dos millones de mascarillas.

Es más, fue el empresario Víctor de Aldama el que facilita aquel 21 de abril a Íñigo Rotaeche ­–apoderado de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas– el contacto de Olivera que previamente le había remitido García. Es decir, la persona que la UCOconsidera el «nexo corruptor» de la trama, al ser la encargada de conectar, «con intenciones claramente espurias», el Ministerio de Transportes que pilotaba Ábalos con las empresas «bajo su control y dirección», que eran utilizadas «como vehículos para efectuar pagos ilícitos o dádivas» –con el objetivo de «asegurar la complicidad de ciertos trabajadores públicos»–, es la que remite a otro empresario –imputado por delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal– el contacto de un alto cargo del Gobierno del pacto de las flores que presidía Ángel Víctor Torres.

Como destacaron los diputados nacionalistas Vidina Espino y José Alberto Díaz Estébanez –miembros de la comisión investigadora en la Cámara canaria–, el que fue mano derecha del expresidente y actual ministro Torres «negoció directamente con Koldo las cantidades del contrato [dos millones de mascarillas]; ordenó a la directora de Recursos Económicos [Ana María Pérez] aceptar la oferta; coordinó la recepción del material; gestionó y agilizó los pagos; y estuvo en contacto con Koldo para resolver problemas de calidad de las mascarillas y obtener informes favorables del Instituto Nacional de Seguridad y Salud».

Según desvela la UCO, en menos de 24 horas –entre las 15:49 horas del 21 de abril de 2020 y las 13:15 horas del 22 de abril–, Olivera formalizó el primer contrato que la empresa Soluciones de Gestión, de la trama corrupta, obtuvo en la Comunidad Autónoma.

Estas conversaciones revelan, como dijo Espino, que «la decisión de suministro no fue de los técnicos del SCS, como se nos aseguró en la comisión, sino de Olivera en diálogo directo con Koldo».

20 de abril de 2020

La UCO detecta la primera referencia sobre la venta de mascarillas a Canarias por parte de la trama. Se trata de una conversación entre Marco Sansavini, entonces director comercial de Iberia y CEO de Vueling, Koldo e Iñigo Rotaeche, comunicando la cancelación de varios vuelos.

8:46 horas: Sansavini a Koldo.

"Koldo, Iñígo (SL Soluciones) nos acaba de comunicar cancelación de uno de los dos vuelos de mañana, le vamos a contestar que asumimos que lo van a recuperar más allá, dado el compromiso firme de 11 operaciones de las 16 que planificamos inicialmente. Por favor asegura que reciban la misma indicación por tu parte."

9:07 horas: Koldo a Sansavini.

"Ahora te llamo."

21 de abril de 2020

15:28 horas : Víctor de Aldama envía a Rotaeche un whatsapp con el contacto de Antonio Olivera, que previamente le había enviado Koldo. Le dice: “Es el vicepresidente de Canarias”, aunque era el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias. Dos minutos después le pide que lo llame.

15:49 horas: Olivera a Koldo

"Buenas tardes Koldol! Hablado con Iñigo solo me queda cerrar cantidad del envío. Es posible que nos quedemos en esta ocasión 2 millones de unidades o la cantidad maxima que quepa en un vuelo? Te parece bien?"

15:53 horas: Olivera a Rotaeche

"Iñigo, prepárame oferta con 2 millones, vale? Negocié con Koldo esa cantidad"

15:56 horas: Rotaeche a Olivera

"A qué organismo confeccionar la proforma?"

15:56 horas: Olivera a Rotaeche

"Claro, eso es cierto. Servicio Canario de la Salud"

18:35 horas: (Correo) Rotaeche a Olivera

Estimado Antonio.

Te remito oferta para 6 MM mascarillas y fciha técnica adjunta contorme 3 la conversación habida

Mañana estará llegando un primer avón a Tenerde Norte con 628 400 uds de mascarillas y este viernes otro avión más de un millón. Estamos coordinando las inspeccionares Bureau Veritas (para mañana andamos algo justo pero se intentará) y tememos un compañero en Canarias que se ocupará de las gestiones de recepción.

Pongo en copia a mi compañero Daniel Sierra que será el contacto para las cuestiones relacionadas con la administración. Cualquier certificado o necesidad de documentación

para abrir cuenta suministrador, él os atenderá lo más brevemente posible.

Atentamente.

18:48 horas: Olivera reenvía el mail de Rotaeche a Ana María Pérez y le dice:

Ana, ahora te cuento esta oferta que me la traslada Ministerio de Fomento y Transporte.

Para chequear las prescripciones técnicas y aceptar la oferta para poder hacer esta operación relativamente rápido.

19:47 horas: Pérez reenvía el mail de Olivera a Paloma García para realizar la comprobación de las mascarillas .

Hola Paloma, creo que esta mascarilla si cumple como FFP2. Me los puedes confirmar por si acaso.

22 de abril de 2020

4:52 horas: Rotaeche a Olivera

"Buenos días Antonio. Por favor me puedes confirmar la dirección del Servicio Canario de la Salud? Estamos con los trámites de los envíos. Gracias"

6:13 horas: Olivera a Rotaeche

"Iñigo, la necesitas solo para la factura o para realizar la entrega? Porque si es lo segundo te dejaremos la dirección del almacén en Tenerife"

6:22 horas: Rotaeche a De Aldama

"Si te parece le hacemos la de 2 millones pues tenemos mucha prisa para que nos den de alta y cobrar."

6:22 horas: De Aldama a Rotaeche

"Ok"

Acto seguido, Rotaeche le escribe a De Aldama para consultar si les facturan aparte los costes de transporte de Madrid a Tenerife y le envía la primera factura proforma, con la cantidad de 2,75 millones de mascarillas, con un precio de 2,5 euros la unidad. El precio total es de 6.875.000 euros. Envía la misma factura a Olivera, quien la hace llegar a Ana Pérez.

7:33 horas: (Correo) García a Pérez

Buenos días, después de tanta falsedad ye da hasta miedo valorar un producto solo con la foto y los poquitos datos técnicos que dan. Ya sé que no hace falta ahora marcado CE pero sería bueno.

En principio parece que pueden servir.

He visto que el 50% del pago se hace a la recepción de la mercancía. Se podrían testar una muestre al recepcionarias y comprobar que efectivamente filtran y al menos no traspasan liquidos (sugerencia).

11:00 horas: (Correo) Pérez a Olivera

Buenos días. El material ha sido testado por la DG de Programas Asistenciales. Procedemos a formalizar el pedido.

11:16 horas: (Correo) Pérez a Salomé Ballesteros

Hola Salomé. Puedes formalizar el pedido de esta proforma. Te reenvío un correo de Paloma García de la DG de Programas Asistenciales que le ha dado el visto bueno.

11:24 horas: (Correo) Ballesteros a Pérez

Sin problema, pero Paloma ha dado VB sin la ficha. estasmos eguros? hay dinero suficiente son 12 millones de euros..? Hemos comprado mascarillas mas baratas(1,89€) sigo adelante y te pado el pedido?

11:43 horas: (Correo) Pérez a Ballesteros

Seguimos adelante. Seguro que te distes cuenta de donde procede la propuesta. Gracias

11:53 horas: (Correo) Ballesteros a Pérez

Estamos cubiertos para dos meses con los pedidos realizados. esta fuera de precio de mercado. A mi me da igual de donde venga, soy funcionaria y tengo que comprobar unos minimos. Y ni siquiera estoy segura de que podamos hacer una compra de 12 millones sin pasar por gobiemo..habra que convalidario...y lo hacemos con un correo?

13:15 horas : Olivera envía a Rotaeche el contacto de Pérez

17:54 horas: (Correo) Pérez a Daniel Sierra

Le envío el nuevo escrito atendiendo a los comentarios realizados. Saludos

17:56 horas: (Correo) Rotaeche a Juan Carlos Cueto

Asunto: Fwd: RE: PROFORMA 40.019-20 SCS

Formalizado Canarias

Tras estos mensajes, la UCO concluye que desde primera hora del día 22, tanto Rotaeche como Olivera, daban por sentado el envío de las mascarillas, mientras que los responsables de la tramitación de la compra en la Administración Canaria aún estaban dilucidando la viabilidad de la operación, entre otras cosas si eran aptas o no para el uso sanitario, ya que no es hasta las 9:33 horas cuando se recibe el correo de la Dirección General de Programas Asistenciales dando el visto bueno. Si bien, como se ha reflejado, esta aprobación se lleva a cabo sin examinar el producto directamente.