Salvamento Marítimo rescata en El Hierro a 403 migrantes en dos cayucos

Salvamento Marítimo ha rescatado a 403 migrantes de origen subsahariano, entre ellos 41 mujeres y 9 menores, durante la noche de ayer viernes y la madrugada de este sábado, a bordo de dos cayucos que trataban de llegar a El Hierro.

Según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal, la primera embarcación se avistó sobre las 19:45 de ayer, momento en el que desde el muelle de La Restinga el patrón de la salvamar Navia comunicó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife el avistamiento de varias luces en el mar.

Ya movilizada la salvamar, el cayuco fue localizado a algo más de siete kilómetros y se procedió a escoltar a tierra a las 189 personas que iban a bordo, de las cuales 19 eran mujeres y 4 menores.

Segunda embarcación

De la segunda embarcación se tuvo conocimiento alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la Guardia Civil comunicó el avistamiento de un cayuco navegando a menos de dos kilómetros del muelle de la Restinga.

El centro de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la salvamar Diphda que escoltó hasta el puerto a la barcaza, en la que viajaban 214 personas, de las cuales 22 eran mujeres y 5 menores.