Salvamento Marítimo rescata en El Hierro a 403 migrantes en dos cayucos
En las embarcaciones, localizadas durante la noche de ayer viernes y la madrugada de este sábado, viajaban 41 mujeres y 9 menores
Salvamento Marítimo ha rescatado a 403 migrantes de origen subsahariano, entre ellos 41 mujeres y 9 menores, durante la noche de ayer viernes y la madrugada de este sábado, a bordo de dos cayucos que trataban de llegar a El Hierro.
Según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal, la primera embarcación se avistó sobre las 19:45 de ayer, momento en el que desde el muelle de La Restinga el patrón de la salvamar Navia comunicó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife el avistamiento de varias luces en el mar.
Ya movilizada la salvamar, el cayuco fue localizado a algo más de siete kilómetros y se procedió a escoltar a tierra a las 189 personas que iban a bordo, de las cuales 19 eran mujeres y 4 menores.
Segunda embarcación
De la segunda embarcación se tuvo conocimiento alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la Guardia Civil comunicó el avistamiento de un cayuco navegando a menos de dos kilómetros del muelle de la Restinga.
El centro de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la salvamar Diphda que escoltó hasta el puerto a la barcaza, en la que viajaban 214 personas, de las cuales 22 eran mujeres y 5 menores.
- El Gobierno de Canarias alerta de que 'la cosa se pone fea en España
- Canarias suma un nuevo Pueblo Mágico de España y ya son seis los municipios con esta calificación
- Oposiciones Canarias 2026: fechas previstas, requisitos y todas las novedades del próximo proceso selectivo
- Adiós a las camas en los pasillos: las nuevas urgencias de La Candelaria prometen evitar el colapso
- Aviso urgente de la DGT: esta práctica tan común al volante entre los canarios puede costar multas de hasta 500 euros
- El Estado amenaza a Canarias con tumbar el plus anual de 400 euros para los pensionistas que menos cobran
- En jaque los puestos de más de 157 auxiliares educativos del primer ciclo de Infantil en Canarias
- La yihad asedia Bamako y alienta un califato a 800 kilómetros de Canarias