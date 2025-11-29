La presencia de abejas y un hogar cada vez más hostil llevan al Pico del Sauzal al filo de la extinción

La isla de Tenerife tiene una flor única que, sin embargo, está al borde de la extinción. El último reducto natural que queda Pico del Sauzal (Lotus maculatus) — limitado al puertito del Sauzal— sobrevive a duras penas gracias a la ayuda de unos polinizadores inesperados, los lagartos tizón (Gallotia galloti). Un amparo que, sin embargo, resulta insuficiente para evitar el declive de este endemismo tinerfeño provocado por la profunda sequía que vive Canarias como consecuencia del cambio climático y las ineficaces medidas de conservación aplicadas.

La Lotus maculatus es una especie única. En otro tiempo, esta flor era una de las que configuraba el paisaje de las medianías de Tenerife. Sin embargo, como explica Alfredo Valido, investigador del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), con la llegada del ser humano a las Islas sufrió un declive progresivo, ya que se convirtió en un alimento muy sabroso para cabras y conejos.

Esta continua presión acabó por sentenciarla a vivir en dos reductos de la isla: una zona muy concreta de Anaga y en el puertito del Sauzal. De la primera, sin embargo, se extinguieron hace unos años. Algunos ejemplares quedaron relegados a esta zona del municipio norteño de Tenerife, pero pasado el tiempo, los expertos siguen acumulando evidencias que confirman que no es la mejor zona en la que podría estar.

"Está restringida a un pequeño saliente en la costa del Sauzal, es una zona alófila donde llega la maresía, prácticamente no hay agua y el déficit hídrico es muy grande", recalca Aaron González, investigador de la Universidad de La Laguna (ULL), que insiste en que, seguramente acabaron ahí, "porque era el único lugar al que no llegaban los herbívoros".

Una supervivencia al límite

De hecho, hasta el año pasado la planta parecía haber desaparecido por completo. "Con la sequía que había sufrido la isla todos los ejemplares que quedaba, que eran unos 30, se habían marchitado todos, a excepción de uno", recuerda. Sin embargo, la flor, en un intento desesperado de supervivencia, volvió a brotar del banco de semillas que se había almacenado en el suelo.

"Este año germinaron unas 40 plántulas", recalca Valido, que insiste en que, sin embargo, esta situación es muy posible que no vuelva a ocurrir, con lo que considera que deben tomarse medidas de inmediato.

Polinizadores inesperados: los lagartos

En un reciente artículo, elaborado tanto por González, como por Felipe Siverio, del Grupo de Ornitología e Historia Natural (Gohnic), pone de manifiesto que, para empezar, la polinización de esta planta, que debería estar mediada por aves, en realidad la están haciendo los lagartos de la zona.

"Tradicionalmente, por la coloración y la morfología de la flor de este grupo de plantas, siempre se ha pensado que son ornitófilas, es decir, que son polinizadas por aves", explica González. De hecho, otros subtipos de la misma especie, como el pico de fuego de La Palma (Lotus pyranthus) o el pico de Cernícalos (Lotus eremiticus) en Tenerife son polinizados hoy en día gracias a distintas aves.

Repoblaciones fallidas y nuevos riesgos

Esta investigación, sin embargo, no se ciñó solo a los pocos individuos que quedan en ese rincón del Sauzal, "también queríamos ver qué ocurría con las diferentes repoblaciones que el Cabildo de Tenerife ha hecho por la isla". La institución insular puso en marcha en 2007 un Plan de Recuperación conjunto para esta especie y el Picopaloma (Lotus Berthelotti).

En dicho plan se establecían medidas tendentes a asegurar la conservación de las poblaciones actuales de las especies y la diversidad genética existente en las mismas, ampliar la distribución actual y el número de efectivos poblacionales mediante reforzamientos e introducciones de ejemplares obtenidos de la germinación de semillas y de esquejes o eliminar y reducir los factores de amenaza. En dicho documento rector también establecía el cultivo artificial de estas plantas en ciertos lugares con clones de las que ya estaban vivas.

Casi 19 años después de aquello, la población sigue igual, o peor.

Abejas: un enemigo inesperado

En este caso, los investigadores no solo se percataron de que los lagartos estaban tratando de suplir la función de las aves, sino que estas plantas estaban amenazadas por otro peligro: el de las abejas domésticas (Apis mellifera). "La abeja visita la flor de una manera ilegítima, actuando más bien como ladrón de néctar", revela González. Como explica, "para que una visita floral sea legítima es importante que el animal primero entre en contacto con las partes reproductoras de la flor, es decir, los estambres y el estigma, y después llevarlo hacia otra flor". En este caso, sin embargo, lo que hace la abeja es entrar en la base de la flor, mete su lengua y roba el néctar sin entrar en contacto con sus órganos reproductores.

Estas visitas no solo son ineficaces, los investigadores también descubrieron que son contraproducentes. "Las abejas la dejan sin néctar y deja de ser atractiva para los lagartos", explica González, que insiste en que, en zonas donde hay muchas abejas, "los lagartos desisten de visitar las flores, porque no obtienen recursos". Por tanto, de manera indirecta, las visitas de las abejas reducen la eficacia de la producción de frutos. "Lo que no puede ser es que en uno de los lugares escogidos para replantar haya un panal a menos de 300 metros", insiste Valido, que advierte: "eso es un paseo para las abejas".

La urgencia de actuar

Ante estos hallazgos, los investigadores ponen el acento en la importancia de tomar decisiones rápidas pero también eficaces. "Si queremos promover la conservación de esta planta, hay que quitar a las abejas", concluye.