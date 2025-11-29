Se le llama así a la actividad consistente en el trueque o en la venta de mercancías varias y productos del país llevada a cabo a bordo de los barcos en los puertos canarios. A veces se emplea como forma sinónima la voz «cambullo» que significa también ‘cambalache, trueque de baratijas’ (y en general denomina la mercancía con que se trafica en el cambullón). «Cambullo» es un derivado de «cambullón» y el cambullonero es el vendedor que desde el muelle aborda a turistas y marineros para venderles cualquier tipo de producto o bien desde los botes que se acercan hasta las embarcaciones para el intercambio o venta de mercadería que tratan con las tripulaciones de los buques. El cambullón se refiere también al contrabando o al trapicheo que incurre o bordea lo ilícito en el comercio de productos provenientes de las bodegas o despensas de los barcos. A la práctica o participación en estas actividades se le llama «cambullonear» o «cambulloneo».

El origen del término es incierto. Se ha propuesto una explicación etimológica que ha suscitado interés y goza de gran difusión y que asocia la voz «cambullón» y, por ende, sus derivados: «cambullonero», «cambulloneo», etcétera, a la locución inglesa come buy on, que sería una de las expresiones comunes a las que recurrían los cambulloneros en el trato comercial con los ingleses que por deformación ha derivado en «cambuyón/cambullón». La hipótesis toma fuerza si se considera la existencia de un lenguaje que se ha dado a llamar «pichingle», ligado precisamente a los ambientes del puerto, los barcos, los ingleses y, cómo no, al cambulloneo (»el pichingle del cambullo»). El pichingle es una mezcla de inglés y español canario al que recurrían los isleños, en particular los cambulloneros, para comunicarse con los ingleses y extranjeros en general. [El pichinglis se ha definido como lengua libre de base inglesa. Su uso tiene un alcance local y obedece a un código y estructuras simples que permite una comunicación elemental]. No obstante, lo ingenioso de la hipótesis y su aceptación generalizada entre el público que atribuye la etimología de cambullón a la expresión del inglés come buy on, autorizadas opiniones han visto en el origen del término un posible portuguesismo: cambulhao (del latín camb ‘torto, curvo’), ‘conjunto de cambulhos’, ‘restia’, ‘cambada’, ‘desordem; confusao’, ‘conjunto de coisas ligadas e presas umas à outras’.

Pérez Vidal hace derivar el significado de la forma canaria con la idea de ‘ristra, conjunto de cosas’, esto es, a como se ofrecía la mercancía de trueque en atados, manojos o sartas (en cambullones). Pero ya tenga origen en un portuguesismo, en un anglicismo o en un «pichinglismo» -si se nos permite el palabro- lo que está fuera de toda duda es que cambullón es una de las voces más significativas y originales del español hablado en Canarias. Desaparecido el oficio de cambullonero y el cambullo tal como se conocía en sus orígenes, el término sigue vivo en el imaginario gracias al folclore y la literatura, unido a la tradición oral que con carácter anecdótico se va encargando de alimentar esa memoria. Todavía hoy se pueden escuchar frases como estas: «Mi abuelo fue cambullonero» o «mi padre, cuando se vino pa(ra) Las Palmas, estuvo trabajando en el cambullo y gracias a eso fabricó la casa en La Isleta».