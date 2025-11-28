Vacunación, uso de mascarilla y escenarios: guía rápida para entender el repunte de gripe en Canarias

La gripe está a punto de irrumpir en Canarias, lo que supone un adelanto de al menos cuatro semanas. El cambio de su patrón de diseminación se debe a la entrada de un nuevo actor a escena: una mutación del virus H3N1 que es mucho más contagioso que el anterior, aunque los datos iniciales muestran que pueda ser menos virulento.

Esta situación puede suscitar ciertas preguntas que pasamos a responder.

1.¿Están creciendo mucho los contagios?

Relativamente. La curva ha empezado a crecer esta última semana en las Islas. Según el último informe de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Canarias — con datos de la semana pasada—, los cuadros respiratorios han empezado a aumentar en Canarias, si bien es la gripe la que está aumentando más. En concreto, de la semana 46 a la 47 la incidencia ha crecido en un 31%, frente a la del covid que ha caído un 14% o la del Virus Respiratorio Intersticial, que ha caído otro 2,44%. Estos datos nos sitúan aún en un escenario de riesgo basal, lo que supone que no hay que tomar ninguna medida adicional.

A nivel nacional, el nivel de contagios sí que ha obligado a elevar el riesgo a fase epidémica.

2.¿Qué son los escenarios de riesgo?

Se trata de una fórmula acordada en el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad para tratar de guiar las acciones a realizar dependiendo de los indicatores de riesgo, recogidos por el Sistema de Vigilancia de cada comunidad autónoma. En Canarias se han definido cuatro escenarios:

Escenario 0 : escenario de situación inter-epidémica o basal; cuando los indicadores de transmisibilidad se encuentren en nivel muy bajo.

: escenario de situación inter-epidémica o basal; cuando los indicadores de transmisibilidad se encuentren en nivel muy bajo. Escenario 1: cuando los indicadores de transmisibilidad se encuentren en nivel bajo o moderado.

cuando los indicadores de transmisibilidad se encuentren en nivel bajo o moderado. Escenario 2: cuando los indicadores de transmisibilidad se encuentren en nivel alto.

cuando los indicadores de transmisibilidad se encuentren en nivel alto. Escenario 3: cuando los indicadores transmisibilidad se encuentren en nivel muy alto o haya información complementaria que haga valorar que existe riesgo pandémico

3.¿En qué escenario se encuentra ahora Canarias?

Canarias se encuentra en el escenario 0. Esto supone que no hay que tomar ninguna medida, más allá de prepararse para la llegada del virus. Salud Pública prevé que se pueda pasar al escenario 1 en las próximas semanas, esto supondría la implementación de ciertas recomendaciones de protección tanto en centros hospitalarios como para la población general.

Por una parte, los centros sanitarios deberán aplicar los circuitos internos de control de transmisión de los virus y se recomienda el uso de mascarilla a todo el mundo, en ámbitos vulnerables. En la población general, se recomienda el uso de mascarilla entre personas que presenten síntomas

4.¿Qué tipo de virus de la gripe están circulando?

A día de hoy, el virus de la gripe mayoritario en las Islas es el A con los subtipos H1N1 y H3N1, como en temporadas anteriores. Esta temporada, sin embargo, una variante con diversas mutaciones en el virus H3N1, llamada subclado K, se han difundido por Europa con mucha rapidez.

Se estima que podría ser este el que causara un ‘boom’ de los contagios. Este virus se ha demostrado más contagioso aunque, según los datos preliminares, parece tener relación con menos casos graves y hospitalizables.

Una vacuna de la gripe inyectable. / Carsten W. Lauritsen

5.¿Debería vacunarme?

Este año Canarias está más preparada para la irrupción del virus. Las tasas de vacunación están en máximos. La cobertura vacuna se sitúa entre 60 y 62%, diez puntos más que el año pasado, pero aún no alcanza la tasa ideal que sería el 75%.

No obstante, si se encuentra usted enmarcado en un grupo de riesgo es recomendable que pida cita en su centro de salud y se la ponga.

Los grupos de riesgo son:

Los mayores de 60 años

Niños entre 6 meses y 6 años

Embarazadas en cualquier trimestre y durante el pauperio (hasta los seis meses después del parto)

Personas con enfermedades crónicas: especialmente aquellos con problemas cardiacos, pulmonares o hematológicos

Personal sociosanitario y sanitario

Profesiones esenciales, como bomberos o policías

Personal de guarderías

Fumadores de cualquier edad

Convivientes con bebés

6. ¿Debería llevar mascarilla?

El uso de mascarilla no es obligatoria, aunque sí recomendable en los primeros escenarios de riesgo. En concreto, en el escenario 1 se recomienda el uso de mascarilla en entornos donde puedan haber personas vulnerables o si se tienen síntomas. Un escenario superior supondría recomendar, en el caso que se pueda, el auto aislamiento, la ventilación de los espacios y el uso de mascarilla tanto en centros sanitarios como en ocupaciones de cara al público. En todo caso siempre es recomendable utilizar mascarilla quirúrgica si se tienen síntomas para evitar contagios.