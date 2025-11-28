Los pensionistas canarios cobrarán 32,39 euros más al mes el próximo año

Conocido el dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondiente al mes de noviembre (3%), ya es posible avanzar que las pensiones contributivas registrarán un alza aproximada del 2,7% el año próximo. La pensión media que se abona en el Archipiélago, la cuarta más baja del país, se elevará en 32,39 euros mensuales. No obstante, será el 12 de diciembre, día en que se publicará de manera definitiva el dato exacto de la inflación registrada durante el penúltimo mes del año, cuando podrá confirmarse la tasa de incremento.

¿Cómo se calcula la subida?

La fórmula está contenida en la ley de reforma de las pensiones (2/2023 de 16 de marzo). El incremento lo marca el avance promedio del IPC a lo largo de doce meses; en este caso entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

¿Cuántas personas se benefician del incremento?

Todas las que reciben una pensión contributiva –1,4 millones en todo el país–, a las que se suman los perceptores del Régimen de Clases Pasivas del Estado, es decir, los funcionarios que han trabajado para la Administración central y han alcanzado ya la edad de retiro. En Canarias, el volumen total de beneficiarios asciende a 376.153, siendo amplia mayoría quienes perciben ingresos por jubilación, 213.169. A ellos hay que sumar los 31.350 perceptores –contabilizados en octubre– de clases pasivas. Sumados unos y otros, más de 400.000 residentes en Canarias disfrutarán la revalorización prevista de las pensiones.

¿Cuánto dinero más van a ingresar los jubilados isleños?

La pensión media de los jubilados canarios –undécima de las 17 comunidades autónomas– es ahora de 1.395,83 euros. A partir del primer día del año próximo pasará a ser de 1.433,51 euros. Es decir, aplicar la subida del 2,7% reportará 37,68 euros más al mes a cada uno de ellos. Además, como hay dos pagas extraordinarias –verano y Navidad– las catorce nóminas que llegarán a sus cuentas bancarias mejorarán en 527,52 euros sus ingresos anuales. En la comunidad autónoma, la Seguridad Social tiene registrados en noviembre 213.169 canarios jubilados. En el conjunto del país –4,94 millones de jubilados–, la pensión media se sitúa en los 1.669,86 euros al mes, que pasarán a convertirse en 1.714,94 tras aplicarse la subida, con lo que cobrarán el próximo año 631,12 euros más que en el presente.

¿Aparte de los jubilados qué otros pensionistas se benefician de la revalorización?

No solo los trabajadores que alcanzan la edad de retiro laboral y han cotizado el mínimo exigido –quince años con al menos dos dentro de los quince anteriores al final de la vida laboral– perciben una pensión contributiva. También lo hacen quienes sufren problemas que les conducen a una incapacidad permanente –60.185 ciudadanos canarios y 809.802 en el conjunto del Estado– que les impide continuar trabajando, las personas cuyo cónyuge fallece –83.843 en las Islas y 1,75 millones en toda España–, los huérfanos –16.318 en la comunidad autónoma y 258.611 en todo el Estado– y los familiares que convivían con una persona fallecida. Por esta última situación existen un total de 2.638 perceptores (34.346 en el país) de una pensión contributiva.

¿A cuánto ascienden hoy y cuánto suben las pensiones que no son de jubilación?

La segunda pensión que mayor suma provee a sus perceptores es la de incapacidad permanente, que hoy está fijada en Canarias en 1.158,70 euros (1.231,87 euros de media estatal). El incremento del 2,7% la elevará en 31,28 euros, con lo que quienes la reciben verán mejorados sus ingresos anuales –14 pagas– en 437,92 euros. Por orden de cuantía, le siguen las de viudedad –880,77 euros hoy (995,10 en el conjunto del Estado )–, que se mejorarán en 23,78 euros mensuales y 332,92 euros en todo el año. Cada pago de las que se expiden en favor de familiares se incrementará en 20,59 euros –288,26 euros anuales más– hasta quedar fijada en 783,46 euros (837,93 euros de media en España). Por último, las de orfandad superarán los 500 euros por vez primera –512,88 euros (556,20 en todo el país)– tras sumar 13,46 euros que elevarán en 188,44 euros anuales los ingresos de quienes las cobran.

¿Desde cuándo notarán el aumento los ciudadanos en sus cuentas?

Es obligación de la Administración central pagar las pensiones antes del día 4 de cada mes. Sin embargo, las entidades financieras han establecido en sus operativas el adelanto del pago a los últimos días del mes anterior. Como la revalorización del 2,7% es para el año próximo, desde el 1 de enero tendrá pleno efecto, pero por esa práctica habitual de los bancos, los pensionistas tendrán constancia del aumento en sus cuentas antes de que finalice este mismo año.

¿Las pensiones no contributivas subirán lo mismo?

No, se espera que lo hagan en mayor medida para responder a la política de atacar los índices de pobreza que padece España. El último informe sobre la pobreza sitúa la tasa Arope (en riesgo de pobreza o exclusión) en Canarias en el 31,2%. Las pensiones no contributivas no están incluidas dentro del sistema nacional de previsión. La partida para abonarlas se contiene en el presupuesto general del Estado. Durante este año, la más cuantiosa de ellas se queda en los 564,70 euros mensuales (7.905,80 euros al año), mientras que la mínima es de 141,18 euros al mes (1.976,45 euros por año).

¿La subida es para todas la pensiones contributivas?

Sí, el 2,7% de incremento se aplicará a todas ellas con independencia de a cuánto ascienden hoy en día. Eso incluye también las máximas, que en este momento están fijadas en España en 3.267,60 euros al mes. En 2026, quienes las perciben recibirán 1.235 euros más hasta situarse en el entorno de los 47.000 euros brutos.

¿Qué ocurre con quienes cobran más de una pensión?

Que verán reflejada la subida en ambas. El derecho a percibir más de una pensión –jubilación y viudedad, por ejemplo– está reconocido en respuesta a la solicitud de los interesados. A partir de ese momento, cualquier evolución que sufran las pensiones que cobran se traducirá en la mejora de todas ellas.