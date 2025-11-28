'ReVIVIRla', la obra de teatro que revive la primera referencia judicial por violencia machista en España

Como ocurría habitualmente hace 400 años, ReVIVIRla es una obra de teatro por encargo que hoy se representa dos veces en la Casa de la Cultura de El Paso, en la isla de La Palma. En este caso el mecenas es el Gobierno de Canarias y la pieza que se hizo a medida gira en torno a la problemática de la violencia machista, concretamente, con la primera referencia judicial datada en España sobre un juicio por violencia de género hacia una mujer. Ocurrió en 1624 en la localidad madrileña de Alcalá de Henares y la grancanaria Marta Fuenar y Jon Arráez son los directores de un proyecto que se montó en algo más de medio año y que se desarrolla durante una hora de forma minimalista. Y es que Fuenar es una especie de actriz orquesta que asume todos los papeles y monopoliza de lado a lado el escenario: únicamente cuando Salomé Morera pone música al monólogo, dos se convierten en multitud.

Es más que probable que en el caso de Marta Fuenar exista una inclinación por los estudios, algo así como una especie de deformación profesional que siempre la sitúa a las puertas de los conocimientos de Psicología que completó en la Universidad Complutense de Madrid; también se graduó como actriz en la Universidad de California (UCSB). Jon Arráez, por su parte, es director técnico en imagen y e iluminación. «El teatro que hacemos tiene un alto componente de conflictos latentes en la sociedad», aclara sobre la puesta en escena de una obra que hoy se representa en El Paso en doble sesión. «Por la mañana, en torno a las 10:30 horas, serán grupos de escolares del Valle de Aridane los que vengan al teatro, mientras que lo la tarde la función es para todos los públicos», aclara sobre un rol que le permitió estar nominada a los Premios Réplica en el apartado de mejor interpretación. «No ganamos, pero nos llevamos el reconocimiento de un buen número de compañeros», defiende del trabajo que ha moldeado en torno a la figura de Francisca de Pedraza, la mujer sometida a juicio, y los otros papeles que Marta asume dentro del guión de ReVIVIlRar.

Refranes para exaltar la violencia de género

El monólogo al que da vida Fuenar es un relato más que un suceso puramente histórico en el que los asistentes van a oír frases gruesas como: «Con la mujer y la mula, mano dura»; «Si no me pega no me quiere»; «A la mujer y a la mula todos los días zurra»... Alrededor de esas coletillas, impulsadas a modo de refrán y musicalizadas por Moreno [la segunda mujer que pisa el escenario en ReVIVIRla] se construye una trama que nace con el divorcio de doña Francisca de Pedraza. Sobra decir que las féminas estaban muy por detrás socialmente que los varones entonces.

‘ReVIVIRla’ desembarca hoy en la Casa de la Cultura de El Paso de la mano de Sesea Producciones, una compañía que hace dos años aceptó un encargo del Gobierno de Canarias para que escenificara durante una hora el primer juicio de violencia de género que se celebró en España hace cuatro siglos

Situaciones parecidas 400 años después

Para poder calibrar la manga ancha que podía tener el asesino de una mujer en 1624 basta saber que la pena de cárcel se podía ajustar a la edad fértil de la víctima. «Es evidente las cosas han cambiado, pero el fondo del problema es el mismo que hace 401 años, es decir, la mujer se encuentra en clara desventaja en las situaciones de acoso y violencia física por parte de los hombres», establece una comparación entre lo que hoy puede ocurrir en una unidad judicial de violencia de género y el proceso que se abrió entonces por el rector de la Universidad de Alcalá de Henares.

La mujer está en el centro

En una época en lo que lo habitual era que a los machos de la manada se le calentara la mano para castigar a las mujeres, en ReVIVIRla hay un cambio de guión sorprenden en torno a los testimonios de hombres y clérigos a favor de la víctima, algo poco o nada habitual en una sociedad en la que los roles de las mujeres eran parir, cuidar la casa y estar sometidas a una violencia física y verbal: «La obra es una ventana para aprender lo que no hay que hacer, para dar un trato más digno a las mujeres, para respetar a nuestra compañera de viaje... Creo que genera unos valores que son muy importantes de transmitir en edades tempranas [por eso se suelen hacer funciones para escolares en paralelo] con el objeto de que ese no es camino más adecuado en el trato entre las personas».

«Es un proyecto intenso que pone el acento sobre un problema que dura más de 400 años: la violencia machista» Marta Fuenar Marta Fuenar — Coodirectora y actriz de 'ReVIVIRla¡

En el escenario sólo hay presencia femenina y, mayoritariamente, de Marta Fuenar, que es la que da vida a distintos personajes claves para que proceso abierto en Alcalá de Henares se resuelva bien para la víctima de malos tratos. Al verdugo se le oye, pero no aparece en el escenario. «No nos interesa que el villano aparezca», precisa la actriz principal de la pieza coodirigida por Fuenar y Arrárez. «Todo lo malo que hace sí lo conocemos a través del testimonio de otras personas o con las voces en off, pero sin llegar a regodearnos con asuntos escabrosos. Al revés, los protagonistas contribuyen de una forma determinar a dar un giro a la obra para que no acabe todo en un drama», concluye la joven creadora grancanaria. n