'Mariposas negras', preseleccionada en animación para los Oscar

Los Premios Oscar ya están a la vuelta de la esquina, y a medida que se acerca la fecha de la ceremonia se van perfilando los candidatos con más posibilidades. Este fin de semana hemos podido conocer la lista de las 34 películas de animación preseleccionadas en una primera criba, que dará lugar a la lista definitiva de las nominadas que se hará pública el 22 de enero de 2026. Hasta entonces, hay tiempo para ir conociendo al ramillete de películas señaladas de entre la ingente producción audiovisual, con un creciente impacto de la animación japonesa.

En la lista hay grandes éxitos de audiencia como K-pop Demon hunters', que ostenta el récord de visionado en 'streaming' desde la plataforma Netflix y ha dado salto al cine para ser vista como evento karaoke, también 'Kimetsu No Yaiba: La fortaleza infinita', también conocida como 'Guardianes de la noche', centrada en un manga convertido en serie anime antes de llegar a la gran pantalla en forma de película con su tercera entrega y que ha batido récords de taquilla en un fenómeno global. Pero hay más.

Cartel de la última película de Kimetsu No Yaiba, 'Castillo infinito' / Crunchyroll

A continuación, te destacamos las películas preseleccionadas y dónde puedes verlas.

🍿🍿🍿Netflix

1.Lost in Starlight – Primer largo de animación coreano original de la plataforma, disponible globalmente y estrenado el 30 de mayo. Cuenta la historia de una astronauta y un músico que tras un encuentro casual que da una chispa a sus vidas se ven separados en el tiempo por un viaje espacial. Dura 1,30 minutos. Mayores de 12 años.

2.In Your Dreams (En sueños) – Fantasía familiar, estrenada el 14 de noviembre directamente en Netflix. Está dirigida por el ganador de un Emmy Alex Woo y sigue la aventura mágica de dos hermanos que viven una noche. es para mayores de 7 años. Dura 1 hora 31 minutos.

3.The Twits (Los cretinos) – Adaptación de Roald Dahl, accesible en Netflix España desde octubre.Está dirigida por Phil Johnston, que empujó el éxito de ‘Ralph rompe internet’. Dura 1 hora 42 minutos y es para mayores de 7 años.

4.Fixed – Comedia gamberra para adultos de Genndy Tartakovsky, lanzada en Netflix el 13 de agosto. Cuenta con las voces de Idris Elba y Kathryn Hahn, que recrean a los personajes de esta historia sobre un perro que decide pasar la mejor noche de su vida al saber que va a ser castrado al día siguiente. Es para mayores de 18 años. Duración 1 hora 26 minutos.

5.KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop) – Éxito global de Sony/Netflix. Dura 1 hora 39 minutos. Para mayores de 7 años.

6.Mahavatar Narsimha – Superproducción india de animación espiritual, incorporada al catálogo español de Netflix el 17 de octubre. Dura dos horas y 10 minutos. Para mayores de 16 años. Relata la historia de un demonio que se cree invencible y jura vengarse de la deidad Vishnu por la muerte de su hermano.

En otras plataformas

7.Mariposas negras (Black Butterflies) – Largometraje español ganador del Goya y el Gaudí: puede verse gratis en RTVE Play y 3Cat, y también en Movistar Plus+. Dirigida por el tinerfeño David Baute, cuenta la historia de tres mujeres de distintos puntos del planeta que ven sus vidas afectadas por el cambio climático. Dura 83 minutos y está recomendada a mayores de seis años

8.Los tipos malos 2 (The Bad Guys 2) – La secuela de DreamWorks se estrenó en cines españoles el 1 de agosto y hoy puede alquilarse o comprarse en Filmin Plus, Apple TV, Movistar Plus+ (paquete Ficción Total), Rakuten TV, Amazon Video…También puede verse en algunos cines como Kinépolis o Yelmo. Dura 1 hora 44 minutos y es para mayores de 7 años.

9.Una noche en Zoópolis – Ya fuera de la mayoría de salas; en España se encuentra en Prime Video y en alquiler en Apple TV y otros servicios. Dura 1 hora 32 minutos, es para mayores de 6 años y cuenta en tono de comedia una noche terrorífica en un zoo donde la caída de un meteorito convierte a algunos animales en zombis.

10.Dog Man – Tras su lanzamiento en salas a finales de enero, el spin-off de “Capitán Calzoncillos” está disponible en España dentro de SkyShowtime y del paquete Ficción Total de Movistar Plus+, además de alquiler digital en Rakuten, Apple TV, Prime Video o Filmin. Dura 1 hora y 25 minutos y cuenta la historia de un policía y su perro que terminan unidos en uno solo a partir de una cirugía que les salva la vida tras una acto de servicio. Para mayores de 6 años.

11.Elio (Pixar) – Tras su discreto paso por salas en julio, la odisea galáctica del niño Elio ya está incluida en Disney+ España y también en compra digital (Prime Video, Apple TV,.)

🍿🍿🍿En cines o con estreno inminente

12.Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle (La Fortaleza Infinita) – Estreno en España el 12 de septiembre, con copias dobladas y en VO, incluso en IMAX. De momento, solo en cines; Crunchyroll no ha comunicado fecha de streaming.

13.La casa de muñecas de Gabby: La película – Estrenada en salas el 17 de octubre, sigue programándose en grandes cadenas (Cinesa, Kinepolis, Yelmo…). Aún no está en Netflix España; sí puede alquilarse en Prime Video. Se trata de una 'road movie' en el que la protagonista, la niña Gabby, viaja con su abuela por la carretera rumbo a San Francisco para salvar su casa de muñecas. Duración de 1 hora 38 minutos

14.Light of the World (Jesús, luz del mundo)- en España “Jesús, luz del mundo” se mueve sobre todo en pases de cine eclesiales y probablemente en Cinesa y Yelmo en las próximas semanas y no figura todavía en un catálogo de streaming local. Cuenta la vida de Jesús a través de los ojos del apóstol Juan. Dura 1 hora y 24 minutos

15.Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc – Llegó a cines españoles el 24 de octubre y continúa en cartelera en multicines como Cinesa o Yelmo; JustWatch no recoge todavía ninguna plataforma en España, y las previsiones apuntan a una futura ventana en Crunchyroll bien entrado 2026. Dura 1 hora 40 minutos. Recomendada para mayores de 16 años

16.Dog of God – Animación para adultos letona que está entrando en cines de VO y circuitos de festivales; sin presencia estable aún en plataformas españolas. Cuenta la historia de un pueblo del siglo XVII donde llueve continuamente y la gente se emborracha. El robo de una reliquia provoca acusaciones de brujería y la aparición de un autoproclamado hombre lobo desata aún más embrollos. Dura 1 hora 32 minutos. Recomendada a partir de 13 años

17.Scarlet, de Mamoru Hosoda – El gran anime del año fuera de Ghibli: su estreno en cines de toda España está fijado para febrero de 2026, aunque la fecha sigue bailando en el calendario y los fans confían en que finalmente pueda llegar para navidades a las carteleras. Duración 1 hora 51 minutos.

18.Zootopia 2 (Zootrópolis 2) – La secuela de Disney aterriza en salas españolas a finales de noviembre (poco después del estreno estadounidense), como gran título familiar de la campaña navideña; su llegada a Disney+ se reserva para 2026. Tiene una duración de 1 hora 48 minutos

19.The SpongeBob Movie: Search for SquarePants – Nueva película del personaje de Nickelodeon, con estreno en cines fijado para el 19 de diciembre de 2025

🍿🍿🍿Pendientes de fecha de estreno o catálogo

20.All Operators Are Currently Unavailable-. Este thriller psicológico croata sigue a un guionista contratado para crear relatos en un experimento que se lleva a cabo en un resort turístico innovador. Duración de 1 hora 53 minutos

21.Arco- La película ganadora del festival de Annecy, es una película de animación de ciencia ficción y fantasía escrita y dirigida por Ugo Bienvenu y producida por Natalie Portman. Cuenta la historia de una niña en un futuro en que conoce a otro niño caído literalmente del cielo vestido de arco iris.

22. A Magnificent Life- Dura 1 hora 30 minutos. Cuenta la vida del dramaturgo, novelista y cineasta francés Marcel Pignol. Ha recibido nominaciones para el Giraldillo de Oro en el Festival de Cine Europeo de Sevilla 2025 y el Cristal de Annecy al Mejor Largometraje en el Festival de Annecy 2025

23. Little Amélie or the Character of Rain- La película de Animación adapta la novela Metafísica de los tubos, donde la escritora Amélie Nothomb rememora episodios de su infancia en Japón. Ganadora de sendos premios del público en Annecy y San Sebastián, dura 1 hora 18 minutos.

24. Out of the Nest- Película tailandesa que cuenta la aventura de unos polluelos de la realeza que son secuestrados a pocos días de la coronación de los nuevos emperadores de un reino imaginario. Tiene una duración 84 minutos.

25.The Legend of Hei 2.- Segunda parte del éxito de su predecesora, cuenta los intentos por recuperar la frágil convivencia entre el mundo de los espíritus y los seres vivos y forma parte de la potente mitología china. Dura 120 minutos.

26.Dragon Heart – Adventures Beyond This World. - Cuenta la aventura fantástica de dos adolescentes que se ahogan al caer un río pero son acompañados por un dragón a través del mundo de los espíritus para encontrar un camino de vuelto a la vida. Dura 1 hora 59 minutos y es para mayores de 13 años.

27.Endless Cookie- Cuenta la educación de dos hermanastros, uno blanco y otro indígena, en una historia oral llena de humor. Se presentó en el Festival de Sitges. Dura 98 minutos.

28. 100 Meters- anime basada en el manga deportivo 100 METERS .Sigue la rivalidad entre una estrella del atletismo que nació para correr y otro adolescente que aprende con esfuerzo

29.Slide—Un vaquero que toca la guitarra aparece en un corrupto pueblo maderero de los años 40 para enfrentarse a un par de gemelos malvados y salvar el pueblo de Sourdough Creek. 80 minutos. Fue nominada a Mejor Película en la sección Contrechamp del Festival de Annecy en 2023.

30.“Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can’t Sing”. Un drama musical japonés de ciencia ficción basado en el juego de móvil. Dura 1 hora 50 minutos

31.Boys go to Jupiter- un adolescente de los suburbios de Florida intenta ganar 5.000 dólares cuando sus vacaciones de invierno se ven trastocadas por la llegada de un extraterrestre. Dura 1 hora 30 minutos

32.Frankie y los monstruos. Basada en una serie de libros infantiles de Guy Bass y con referencias al mito de Frankenstein, Dura 1 hora 29 minutos.

33.Chao- Esta animación japonesa retrata una sociedad futura en la que coexisten humanos y sirenas para desarrollar una historia de amor. Festival de Sitges fue nominada a Mejor largometraje de animación y se llevó el premio especial del jurado de Annecy. Dura 90 minutos

34.Olivia y las nubes-Esta producción dominicana cuenta la historia de Olivia, una mujer que no puede olvidar un amor del pasado.Dura 1 hora y 21 minutos. Ganó el Festival de Guadalajara