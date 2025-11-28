Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llegan 45 migrantes a bordo de un cayuco al muelle de Los Cristianos, cinco de ellos menores

Una mujer y una menor fueron trasladadas a un centro hospitalario tras el desembarco, mientras que el resto de los migrantes presentaban un buen estado de salud

Cayuco localizado cerca de la playa de Los Cristianos.

Agencias

Santa Cruz de Tenerife

Un cayuco con 45 personas subsaharianas a bordo ha arribado en la tarde noche de este jueves, por sus propios medios, al muelle de Los Cristianos, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El centro coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife procedió a activar a la Salvamar Alpheratz, que colaboró con el desembarco de las personas migrantes --que se produjo poco después de la medianoche--, entre ellas 30 hombres, 10 mujeres y cinco menores, según han precisado fuentes del organismo estatal a Europa Press.

En concreto, una mujer y una menor de edad precisaron de traslado a un centro hospitalario para su valoración, mientras el resto de migrantes presentó un buen estado general de salud.

El cayuco llegó por sus propios medios al muelle, donde sobre la 1 de la madrugada desembarcaron con la ayuda de Salvamento Marítimo y Cruz Roja.

