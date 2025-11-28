¿Es geolocalizable cuando está apagada? ¿Cuánto cuesta la homologada por la DGT? ¿Existen sanciones por no llevar la nueva luz?: la baliza V-16 una incógnita entre los conductores canarios

Adiós a los triángulos de emergencia. A partir del 1 de enero de 2026, esta forma de alertar al resto de conductores de la vía de que un vehículo ha sufrido una avería llega a su fin y se sustituye por la baliza V-16, un artículo muy nombrado en los últimos meses.

Sin embargo, son muchas las dudas que rondan en la cabeza de los conductores respecto a este nuevo sistema de señalización de averías.

Sanciones por no llevar la baliza V-16 en 2026

A partir del próximo año, no llevar la baliza de emergencia V-16 supondrá una sanción económica de 200 euros. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que debe estar en un lugar práctico, como la guantera o en el lateral de la puerta, para un acceso rápido en caso de emergencia.

Los agentes de tráfico dicen adiós a los triángulos de emergencia, y dan la bienvenida a la nueva señal de emergencia. Sin embargo, esta luz solo será obligatoria en España, por lo que aquellos vehículos que estén matriculados en otros países y se encuentren en situación de circulación internacional podrán utilizar los triángulos.

¿Es geolocalizable la baliza V-16 cuando está apagada?

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha estado recibiendo un aluvión de consultas respecto a la privacidad de este nuevo artículo: ¿vulneran nuestra privacidad?, ¿puede recoger los datos del conducto pese a no estar conectada?

"Ese identificador no está asociado a una persona o matrícula, sin que exista un registro que vincule el dispositivo con la identidad de quien lo utiliza", aseguran desde AEPD. Para comprar la baliza no hay que dar ningún dato personal, es por eso que la DGT no conoce quienes han adquirido el dispositivo.

Este nuevo artículo obligatorio incorpora una tarjeta eSIM con datos móviles que suele durar entre 10 y 15 años. Mientras no esté activada, este no transmite ningún dato. "En caso de ser activada ante una situación de emergencia, la información que se envía no permitiría conocer quién es la persona que conduce ni reconstruir sus desplazamientos", explica a los usuarios.

Requisitos

Para que la baliza de emergencia V-16 sea válida debe cumplir una serie de requisitos:

Se tiene que poder ver a un kilómetro de distancia

de distancia Tiene que estar homologada y contar con geolocalización.

y contar con geolocalización. Debe emitir una luz de 360º amarilla, de alta intensidad y de forma intermitente al menos durante 30 minutos.

El precio de esta oscila entre los 40 y 50 euros, es recomendable no retrasar su compra porque el precio va aumentando conforme llega la fecha de obligatoriedad.