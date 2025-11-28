El general de División Pardo de Santayana ya es jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias

El general de División Alfonso Pardo de Santayana Galbis tomó posesión a mediodía de este viernes como jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias del Ejército de Tierra.

El 'número 2' de la citada institución castrense aseguró que los pilares de su labor serán la lealtad como fundamento de cohesión, exigencia para alcanzar las mejores cotas de eficacia e ilusión como reflejo de vocación y buen espíritu militar.

Nacido en 1965 en El Paso (Estados Unidos), y de familia cántabra, ha desarrollado su trayectoria en el arma de Infantería desde 1992, cuando recibió su despacho de teniente y se incorporó a la Brigada Paracaidista.

Experiencia en misiones internacionales

Ha participado en misiones internacionales en Bosnia y Kosovo y ocupó puestos de mando en distintas compañías.

Desde el 2005, estuvo en diversos destinos del Estado Mayor del Ejército y en Afganistán se desplegó como jefe de operaciones con la II Bandera Paracaidista.

Como teniente coronel mandó también la II Bandera Paracaidista en Irak, como jefe de la unidad de instructores de Besmayah.

El valor de la familia

Destacó el honor que supone su nuevo destino y su voluntad de renovar el compromiso de esta unidad con España y los españoles.

Pardo de Santayana mostró su voluntad de mantener el magnífico nivel y trabajar para intentar mejorarlo.

Durante su intervención, recordó que es padre de ocho hijos, de los que cuatro son militares, y abuelo de siete nietos. También tuvo palabras de reconocimiento para su mujer, María, a la que definió como fundamento sólido de la familia, que lo ha respaldado ante cada cambio de destino o al afrontar las diferentes misiones internacionales.

El general de División se definió como hijo de la Iglesia Católica, que lleva a Jesucristo a todos los ámbitos de su vida. Por esa razón, solicitó respeto para sus creencias; el mismo que ofrece para las creencias de los demás.

Búsqueda de la excelencia

Planteó que una de sus máximas es el esfuerzo diario para hacer las cosas de la mejor manera posible, "que es lo que lleva a la excelencia".

Tras casi 40 años de vida militar, manifestó que lo único que llena es el servicio a los demás, a la vez que mostró su lealtad al teniente general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom Herrera, y a sus subordinados.

Salom Herrera recordó que el Mando de Canarias es "pequeño", pero "cohesionado" y está "bien organizado". Explicó que, desde hace poco más de cinco años, también coordina las acciones en Ceuta, Melilla y Baleares.

El teniente general señaló que un buen conocimiento del entorno resulta fundamental para una rápida respuesta. Y también lamentó la escasez de zonas de maniobras que existe en el Archipiélago, lo que obliga a aplicar "la imaginación".