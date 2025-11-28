Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clavijo anima a Sánchez a dar "voz a los ciudadanos en la urnas" si no puede gobernar con estabilidad

El presidente canario afirma que "no se trata de resistir", sino de gestionar los recursos públicos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. / Europa Press

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha animado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "reflexionar" y dar "la voz a los ciudadanos en las urnas" si no puede gobernar con estabilidad. "Ayer fue un día triste para la democracia, para las propias instituciones y un día de desconfianza de la ciudadanía", apuntó esta mañana en unas declaraciones a los medios de comunicación.

Según el líder del Ejecutivo regional, ahora procedería abrir una reflexión "porque se suman no solo los casos de corrupción, sino también el rechazo de la senda y los objetivos de déficit o de la regla de gasto". "En definitiva --continuó-- la hoja de ruta que tendríamos que seguir como país para aprobar un presupuesto o para que las CCAA pudiésemos tener mucha más certidumbre".

Gestionar

Por ello, hizo especial hincapié en que no es una cuestión de resistir, ya que los políticos están para gestionar los recursos públicos y, sobre todo, para poder hacer políticas que permitan que el país avance.

"Y en ese escenario, si no es posible, tiene que haber una reflexión. Al menos eso es lo que yo recomendaría pero no nos compete a nosotros. La parte que a nosotros nos corresponde es la que estamos dando en el Gobierno de Canarias con un presupuesto que se aprueba y un Gobierno que tiene la mayoría parlamentaria necesaria para poder sacar adelante los proyectos legislativos", puntualizó.

Finalmente, el presidente canario entendió que le toca a presidente, Pedro Sánchez, y su Gobierno hacer esta reflexión para que, si no es posible gobernar con normalidad, se le de "la voz a los ciudadanos en las urnas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Canarias alerta de que 'la cosa se pone fea en España
  2. Canarias suma un nuevo Pueblo Mágico de España y ya son seis los municipios con esta calificación
  3. Oposiciones Canarias 2026: fechas previstas, requisitos y todas las novedades del próximo proceso selectivo
  4. Los restos del huracán Leslie llevaron a Canarias dos especies de aves americanas
  5. Más de un centenar de peticiones para la jubilación parcial en la Administración autonómica
  6. Adiós a las camas en los pasillos: las nuevas urgencias de La Candelaria prometen evitar el colapso
  7. En jaque los puestos de más de 157 auxiliares educativos del primer ciclo de Infantil en Canarias
  8. La yihad asedia Bamako y alienta un califato a 800 kilómetros de Canarias

Clavijo anima a Sánchez a dar "voz a los ciudadanos en la urnas" si no puede gobernar con estabilidad

Clavijo anima a Sánchez a dar "voz a los ciudadanos en la urnas" si no puede gobernar con estabilidad

¿Es geolocalizable cuando está apagada? ¿Cuánto cuesta la homologada por la DGT? ¿Existen sanciones por no llevar la nueva luz?: la baliza V-16 una incógnita entre los conductores canarios

¿Es geolocalizable cuando está apagada? ¿Cuánto cuesta la homologada por la DGT? ¿Existen sanciones por no llevar la nueva luz?: la baliza V-16 una incógnita entre los conductores canarios

Llegan 45 migrantes a bordo de un cayuco al muelle de Los Cristianos, cinco de ellos menores

Llegan 45 migrantes a bordo de un cayuco al muelle de Los Cristianos, cinco de ellos menores

'ReVIVIRla', la obra de teatro que revive la primera referencia judicial por violencia machista en España

'ReVIVIRla', la obra de teatro que revive la primera referencia judicial por violencia machista en España

Las universidades canarias reclaman estabilidad para sus unidades de transferencia

Las universidades canarias reclaman estabilidad para sus unidades de transferencia

Yoga, informática, idiomas y hasta una murga: así es el plan para mantener activos a los mayores de Canarias

Yoga, informática, idiomas y hasta una murga: así es el plan para mantener activos a los mayores de Canarias

Lidl lanza en Canarias su pan 100% solidario para apoyar la lucha contra la pobreza alimentaria

Lidl lanza en Canarias su pan 100% solidario para apoyar la lucha contra la pobreza alimentaria

Aldama vuelve a acusar sin pruebas a Torres de estar implicado en la trama

Aldama vuelve a acusar sin pruebas a Torres de estar implicado en la trama
Tracking Pixel Contents