Canarias registra más de 200 puntos de vertidos residuales al mar sin autorización con Tenerife a la cabeza

El Gobierno de Canarias ha hecho pública la actualización del censo de vertidos desde tierra al mar, un documento que llevaba ocho años sin renovarse y que, por fin, ofrece una radiografía real del estado de los emisarios en el Archipiélago. El balance es preocupante: 403 puntos de vertido registrados, de los cuales 216 carecen de autorización, es decir, más de la mitad operan sin permiso.

La actualización incluye tanto vertidos de origen urbano como industrial o pluvial, y revela un mapa que confirma lo que desde hace décadas denuncian vecinos y colectivos ecologistas: las costas canarias siguen soportando un sistema de saneamiento insuficiente para el volumen de población y actividad turística actual. Esto lo ha denunciado la Fundación Canarina, que trabaja por la protección de la naturaleza y el medio ambiente en las Islas.

Los vertidos en cada Isla

El nuevo censo permite identificar con precisión dónde se concentra el problema:

Tenerife : 180 vertidos en total.

Gran Canaria : 115.

Fuerteventura : 40.

Lanzarote : 36.

La Palma : 18.

La Gomera : 10.

El Hierro: 4.

Solo 112 vertidos cuentan con autorización vigente, mientras 75 están en trámite. El resto, más de la mitad, continúa operando fuera de la legalidad administrativa.

Un problema estructural, no nuevo

Aunque el Gobierno defiende que esta actualización permitirá mejorar la gestión y la transparencia, lo cierto es que la situación arrastra décadas de retrasos, expedientes sin tramitar y depuradoras que no dan abasto.

Muchos emisarios continúan funcionando con depuración insuficiente o nula, y el propio Ejecutivo admite que una parte importante de los vertidos procede de aguas residuales urbanas, lo que evidencia que la infraestructura pública sigue lejos de ser la adecuada.

Bandera roja que indica la prohibición de bañarse en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz. / Arturo Jiménez

Hay zonas muy delicadas como el Puerto de la Cruz, donde símbolos del municipio como Playa Jardín han tenido que cerrar durante meses sus instalaciones debido a la mala calidad del agua. Esto ha provocado grandes agravios para los comercios y los habitantes portuenses, y otras zonas como la Playa del Martiánez han tenido problemas de la misma índole.

Los plazos del Gobierno

El Ejecutivo canario se ha marcado como objetivo que, antes de 2027, al menos el 85 % de los vertidos no autorizados estén en trámite, y que el 60 % del total cuente con permiso legal.

Además, se reforzará la vigilancia y la comunicación pública: cualquier ciudadano puede consultar el estado de cada emisario en el visor oficial del Gobierno de Canarias.