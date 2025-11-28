La recuperación «brutal» de vida en la fajana del volcán de La Palma sorprende a los científicos

Dicen que mientras hay vida, hay esperanza. Y en el delta lávico que se formó a raíz de la erupción del volcán Tajogaite, hace ya más de cuatro años, se ha producido una explosión de biodiversidad brutal. La regeneración del fondo marino ha sido monotorizada desde el minuto cero por investigadores de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan). Más de una treintena de expertos han elaborado un catálogo de especies que podría tener el mismo efecto que una «cápsula del tiempo», es decir, un tesoro genético con una gran utilidad en una hipotética crisis de perfil medioambiental.

«No existen datos que apunten a un fenómeno similar en otros lugares del mundo» Joaquín Hernández — Director de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan)

A pesar de que ayer se clausuró oficialmente el proyecto Delta en La Palma –un plan pionero para el seguimiento y la valorización científica y social de los fondos marinos afectados por la emergencia volcánica–, no estamos hablando de un punto y final sino de un punto y aparte.

"Nos quedamos en La Palma"

«No nos vamos;nos quedamos», ratifica el director de Plocan, Joaquín Hernández, quien pone como referencia los orígenes del proyecto en un espacio muy modesto de la isla de GranCanaria. «Nadie podía creer entonces que donde nos instalamos podían salir más de 70 investigaciones y atraer inversiones superiores a los 100 millones de euros», expone con la certeza de que en la costa de Tazacorte y Fuencaliente las perspectivas de crecimiento pueden ser iguales o superiores. «No existen datos que apunten a un fenómeno similar en otros lugares del mundo», explica Hernández cuando habla del catálogo compuesto por más de 150 especies que han «regresado» al perímetro donde se sumergieron los brazos de magma del Tajogaite.

El asombro de los científicos no sólo está provocado por la «rápida capacidad de regeneración» en la zona, sino el punto de partida desde el que se produjo la recuperación. «Un reseteo desde cero de esta envergadura es algo extraordinario», comenta Hernández respecto a una «ventana que se abre al mundo de la investigación», elogia sin olvidarse del otro laboratorio del Plocan que registra datos en la costa de Fuencaliente, área de influencia de la erupción del volcán de Teneguía (1971). «Son dos puntos de información complementarios», indica el experto.

Un buzo fotografía una de las formaciones del volcán Tajogaite colonizada por las algas / I Love the World

Muchas publicaciones mundiales

El manantial de investigaciones y artículos científicos que han tocado o abordarán este fenómeno es el mejor indicador de que «contamos con uno de los laboratorios submarinos más potentes del mundo. Si ya dominábamos el cielo, ahora vamos a hacer algo parecido en el fondo del mar», vaticina el director del Plocan sobre este tesoro biológico.

Pendientes del cambio climático

Anticiparse a las consecuencias que pueda ocasionar la evolución del cambio climático o situaciones tan adversas como el hundimiento del Prestige [petrolero que se fue al fondo del mar en noviembre de 2002 frente a la Costa de la Muerte, en Galicia] son dos casos extremos que pueden ser abordados a partir de los datos recogidos en la zona de recuperación de la fajana palmera.«No son escenarios idénticos, pero en un mundo tan cambiante necesitas disponer de mucha información para saber cómo actuar en casos extremos», valora Joaquín Hernández.

Pero, a pesar de las buenas perspectivas que existen alrededor de lo que puede generarse desde el puerto de Tazacorte, hay cuestiones que «no han sido todo lo positivo» que podían esperarse.

Cuarenta y ocho meses de trabajo es un margen a tener en cuenta para detectar dónde están los principales déficits de la Isla de cara a convertirse en un escenario para la ciencia de primer nivel internacional. Algunas de esas carencias tienen que ver con el envejecimiento de la población. «No queremos que deje de ser la isla tranquila, pero tampoco que se convierta en una isla muerta para la ciencia», alerta Hernández.

Todas las posibilidades para que La Palma se conecte al mundo de la Inteligencia Artificial y de las últimas novedades científicas pasan por cambiar el guion que existe en la actualidad. «Hay instantes en los que sientes que la Isla está muerta, que no hay nada sobre lo que construir un progreso tecnológico, que una oportunidad de esta dimensión se puede ir al lastre porque, por citar un ejemplo, muy sencillo de entender necesitas abrir 36 procesos de contratación para asegurarse a ocho trabajadores», critica de unas carencias que «obligan a traer talento de fuera».

«A pesar de que seguimos caminando, no nos estamos dando cuenta de que Estados Unidos y China cada vez están más lejos» Joaquín Hernández — Director del Plocan

Joaquín Hernández pone como modelo a las dos potencias mundiales que controlan el cotarro para explicar lo que ocurre en el sector de la ciencia: «A pesar de que seguimos caminando, no nos estamos dando cuenta de que Estados Unidos y China cada vez están más lejos», referencia cuando señala que «aquí no vale mirar para el otro lado o ponerse de perfil;si no nos ponemos las pilas ya seremos un territorio del tercer mundo a nivel tecnológico», concluye.