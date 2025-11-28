Aldama vuelve a acusar sin pruebas a Torres de estar implicado en la trama

Morir matando. El empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama Koldo y líder de la red corrupta que cerró negocios con el Gobierno canario durante la pandemia, compareció ayer en la Audiencia Nacional (AN) por las compras de mascarillas en las Islas cargado de acusaciones hacia el ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, pero desprovisto de pruebas.

A la salida de la declaración, el comisionista insistió en que durante la pandemia (julio de 2020) se reunió con el entonces líder del Ejecutivo canario para hablar de la compra de mascarillas y test, pero no aportó al juez Ismael Moreno nueva documentación que demostrara una implicación delictiva del hoy ministro en los negocios que cerró el Gobierno de Canarias con la empresa situada en el epicentro de la presunta trama: Soluciones de Gestión. «Debería estar bastante preocupado», advirtió el empresario, que una vez más se sirvió solo de palabras para atacar al expresidente canario, quien evitó ayer dar importancia al discurso, cargado de amenazas, por considerarlo «una farsa».

De Aldama, sobre el que pesa una petición de siete años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción, basó ayer sus acusaciones en la teoría de que Torres se implicó en la trama porque «estaba obsesionado» con obtener una cartera ministerial a cambio de todos los favores que estaba haciendo.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregado a la Audiencia Nacional en el marco de la investigación de la compra de mascarillas que la Administración autonómica cerró en plena pandemia con empresas de la trama, desvincula al ministro de los delitos que se le habían atribuido por su relación con la red corrupta, pero demuestra que fue una pieza clave para agilizar los pagos del Ejecutivo regional a Soluciones de Gestión. Ayer, De Aldama tenía una oportunidad para demostrar ante la justicia que el papel del expresidente fue más allá, pero acudió a la cita con las manos vacías.

Fuentes de la defensa del empresario reconocieron tras la comparecencia que el comisionista no aportó nueva documentación al Juzgado Central de Instrucción número 2 y recordaron que la UCO ya dispone de toda la que estaba en su teléfono. Y eso mismo fue lo que utilizó Torres para defenderse ayer cuando los medios le preguntaron a su llegada al foro España 360 organizado por Prensa Ibérica, por las nuevas acusaciones del cabecilla de la trama. «Hoy era el día para que el señor De Aldama llevara ante el juez pruebas de que yo había estado con mujeres explotadas sexualmente, de que yo me había reunido con él muchas veces para una refinería ilegal en Canarias y para demostrar que yo había solicitado comisiones o mordidas. No ha podido demostrar ni entregar ninguna prueba porque no tiene ninguna prueba. Él si debería estar preocupado», advirtió el canario.

Torres, además, calificó de «inverosímil» el argumento de De Aldama de que en 2020 lo que buscaba el expresidente canario era lograr un puesto en el Consejo de Ministros. «En 2020 yo estaba trabajando con mi gobierno en Canarias para salvar vidas y hacer frente a la pandemia. Lo que tenía en la cabeza era eso», recordó. El líder de los socialistas canarios aseguró que las acusaciones contra él no dan más de sí. «Estamos ante una farsa; es una vaca que no da más leche», insistió.

Si hay más leche o no lo decidirá la justicia. Mientras, De Aldama se ha propuesto seguir disparando a discreción. El empresario aprovechó para acusar de nuevo al ministro de Política Territorial de querer que Plus Ultra transportara mascarillas al Archipiélago durante la pandemia por las presiones que ejercía el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se rescatara a la aerolínea.