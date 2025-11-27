Caso Koldo
Torres se defiende de las acusaciones de Aldama: "Estamos ante una farsa; la vaca ya no da más leche"
El ministro de Política Territorial carga contra Víctor de Aldama y asegura que el empresario no ha presentado “ni una sola prueba” de las acusaciones sobre explotación sexual, comisiones ilegales o reuniones para una refinería clandestina
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, rechazó esta mañana de manera tajante las acusaciones vertidas contra él por el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo', a quien reprochó haber hecho “el más absoluto de los ridículos” al no aportar pruebas ante el Tribunal Supremo de sus denuncias.
Torres recordó que Aldama dispuso de diez días, por orden del magistrado instructor, para respaldar sus afirmaciones sobre supuestos encuentros en un piso de Madrid con mujeres explotadas sexualmente. “Presentó una supuesta prueba que desmonté con facilidad, porque aquella noche yo estaba durmiendo en mi casa, en Gran Canaria”, afirmó el ministro.
Fecha límite
El titular de Política Territorial subrayó que hoy era la fecha límite para que Aldama entregara documentación que demostrara no solo esas acusaciones, sino también supuestas reuniones para promover una “refinería ilegal” en Canarias o el cobro de comisiones. “No ha podido demostrar nada porque no tiene ninguna prueba. Lo que he sufrido son acusaciones absolutamente falsas”, remarcó.
Torres calificó de “inverosímil” que Aldama sitúe en 2020 un encuentro en el que él supuestamente buscaba convertirse en ministro. “En 2020 yo estaba trabajando con mi gobierno en Canarias para salvar vidas y hacer frente a la pandemia. Lo que tenía en la cabeza era eso”, recordó, antes de añadir que su decisión política posterior fue presentarse a la reelección, que finalmente obtuvo con apoyo mayoritario.
El ministro concluyó asegurando que la causa contra él “no da más de sí”. “Estamos ante una farsa; es una vaca que no da más leche”, afirmó, antes de dejar un mensaje directo a Aldama: “Preocupado, en absoluto. Quizás él sí deba estarlo, porque para él piden decenas de años de cárcel”.
