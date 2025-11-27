Los TCAE paran en toda España para exigir la actualización de su categoría profesional

Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) afrontan este viernes una huelga estatal histórica tras más de tres décadas reclamando una reclasificación profesional que nunca llega. Es la primera vez que el colectivo, más de 100.000 profesionales en España y unos 10.000 en Canarias, se moviliza unido a nivel nacional. «Esto es algo que hemos conseguido los trabajadores», afirma María Isabel Montagut, TCAE del Hospital Insular. «Es la primera vez que sucede en España que nos unimos todas».

El motivo central es la exigencia de pasar del subgrupo C2 al C1, acorde a su titulación sanitaria. «Llevamos 30 años reclamando el reconocimiento a nuestra profesionalidad», explica Montagut. «Estamos encuadrados en un subgrupo que equivale a personal no sanitario con estudios primarios, y no es nuestro caso». La actualización de funciones tampoco acompaña: «Nuestras funciones no están actualizadas desde 1973», denuncia. Mientras tanto, su carga laboral se multiplica: «Cada vez tenemos más peligrosidad, más funciones delegadas de enfermería y más contacto con tóxicos».

«Llevamos 30 años reclamando el reconocimiento a nuestra profesionalidad» María Isabel Montagut — TCAE

María Soledad Ramírez, TCAE del Hospital Dr. Negrín, resume la indignación acumulada: «Nos hemos cansado de esperar». Recuerda que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2019 reconoció que deben ser convocadas como categoría C1. «¿Qué han hecho otra vez ahora? Lo mismo. Están incumpliendo la normativa».

«Somos esenciales, pero no nos reconocen»

Ambas portavoces insisten en que su trabajo abarca mucho más que hacer camas. «Estamos en todas las especialidades, somos la cara que está durante las 24 horas con los pacientes», señala Ramírez. «Atendemos, acompañamos, hacemos psicología, vemos la piel del paciente antes que nadie, estamos en quirófano, en esterilización, en planta…».

«Estamos en todas las especialidades, somos la cara que está durante las 24 horas con los pacientes» María Soledad Ramírez — TCAE

Montagut coincide: «Somos un colectivo que está a pie del cañón. Me han agredido familiares; nadie nos paga un plus por peligrosidad. Lo económico es secundario: queremos que moralmente se nos reconozca». Ambas denuncian que incluso dentro del propio sistema sanitario su figura es invisible. «Cuando sale la sanidad en los medios, hablan del celador, la enfermera, el médico. La figura del TCAE no la conoce nadie», lamenta Montagut.

Servicios mínimos y polémica en Canarias

La huelga llega marcada por la polémica en torno a los servicios mínimos. El comité denuncia que en Canarias se han impuesto «del 100%», algo que califican de «ninguneo al derecho a huelga». «En una jornada normal jamás se trabaja al 100% porque no hay plantilla suficiente, no se cubren bajas ni vacaciones», explica Montagut.

Ramírez añade que la situación es especialmente grave en las Islas: «En Canarias está más agravado porque tenemos una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y aun así, siguen incumpliendo». Además, denuncia que en La Palma ni siquiera se les ha permitido convocar la concentración: «Los auxiliares no han podido hacerla, pero otros colectivos sí».

La versión de la Consejería

Fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad sostienen lo contrario: aseguran que los servicios mínimos «coinciden con los generalmente establecidos en convocatorias de huelga anteriores» y que «no es cierto que sean del cien por cien». Precisan que en Atención Primaria afectan solo a urgencias extrahospitalarias y que en hospitales se aplica el régimen de domingo o festivo, excepto en Oncología, Diálisis, Hospital de Día, Farmacia Hospitalaria y cirugías no demorables, «donde se garantiza el 100%, como es lógico». Añaden que «el SCS respeta en todo momento el derecho de huelga y apela a que también lo haga el comité».

Una jornada que marcará un antes y un después

Pese a las limitaciones, el ánimo en el colectivo es firme. «Esta lucha no ha hecho sino comenzar. Es de los trabajadores y por los trabajadores», afirma Montagut. Ramírez, con 36 años de experiencia, lanza un mensaje directo: «Somos esenciales. El pueblo canario debe saberlo y levantarse con nosotras».

«Esta lucha no ha hecho sino comenzar. Es de los trabajadores y por los trabajadores» María Isabel Montagut — TCAE

La incertidumbre es grande, pero las portavoces coinciden en que mañana será un punto de inflexión: «Queremos dignidad. Queremos que nos pongan en la categoría que nos corresponde. Basta ya». Ambas insisten en que no se trata solo de una cuestión salarial, sino de reconocimiento profesional y de respeto a un colectivo que lleva décadas sosteniendo tareas esenciales sin el respaldo que merecen.