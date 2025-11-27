Premio a tres entidades canarias por fomentar la inclusión social y potenciar el voluntariado

La Fundación Moeve premia con 75.000 euros a las delegaciones en Canarias de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Fundación Sonsoles Soriano y Cáritas Diocesana por fomentar la inclusión social y potenciar el voluntariado en las Islas. En esta XXI edición de los Premios Valor Social, que tuvo lugar ayer en el Club Oliver, el jurado reconoció un proyecto de cada entidad del tercer sector.

CEAR Canarias fue distinguida por su proyecto Becas Renueva. Se trata de una iniciativa que vincula la inclusión social de personas migrantes y la transición energética. El programa ofrece estos jóvenes extutelados la oportunidad de acceder a formación en energías renovables eliminando las barreras económicas, ya que las becas cubren alojamiento, manutención, transporte y material formativo.

«Este premio nos permite poner el foco en ellos, que una vez cumplen la mayoría de edad se quedan sin recursos y sin apoyo institucional», señaló la técnica de marketing y alianzas con empresas de la entidad, Sara Hernández. Aunque el proyecto está enfocado en solo cinco jóvenes, CAER atiende alrededor de 5.400 personas al año en las Islas.

Inclusión y voluntariado

Por su parte, la Fundación Sonsoles Soriano en Canarias fue premiada por el proyecto El Hogar que sueño, que garantiza el derecho a una vida independiente para personas con discapacidad intelectual. «A diferencia de lo que la gente cree, no se trata de pisos tutelados sino de personas con sus propios espacios a las que le ofrecemos apoyos para asegurar su autonomía», aclaró Tania Paredes, directora de esta organización. En la actualidad, el proyecto reúne a 25 personas que viven de manera independiente, pero la intención de la fundación es conseguir una mayor financiación para ampliar el número de beneficiarios.

Por último, Cáritas Diocesana de Canarias fue galardonada por el proyecto Bentayga. Un plan que pretende fortalecer y cuidar el voluntariado como pilar fundamental en la atención a personas en situación de pobreza severa y exclusión social. Ana Margarita Rivero, adjunta a la Secretaría General de la asociación, explicó que la mayor parte de la acción caritativa de la iglesia es realizada por los voluntarios. La entidad dispone de 1.070 voluntarios en las Islas y cada año incorpora entre 100 y 200 personas nuevas a su equipo.

Las tres entidades se repartirán los 75.000 euros del premio para desarrollar cada iniciativa a lo largo del próximo año con las que hasta 2.000 personas se beneficiarán de forma directa y unas 22.980 de manera indirecta.

Jurado

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, –que presidió el jurado– confesó que no fue sencillo elegir entre tantos proyectos. «En Canarias abunda el compromiso, la solidaridad y la capacidad para transformar vida», agregó. Aunque esta edición contó con 16 candidaturas menos que la anterior, unas 45 en total.

Estos premios se otorgan a nivel nacional desde hace veinte años, aunque en Canarias no comenzaron hasta dos años después de la primera a edición. La responsable de la Fundación Moeve en Canarias, Belén Machado, recordó que nacieron con la intención de mejorar la vida de las personas vulnerables y reforzar la solidaridad. En este sentido, ya son 80 los proyectos reconocidos en Canarias por Moeve con una aportación global de 862.000 euros.

La consejera de Acción Social, Participación Ciudadana, Voluntariado e Inclusión del Cabildo de Tenerife –y también miembro del jurado–, Águeda Fumero, recordó la importancia de las actividades del tercer sector para llegar a toda la población vulnerable. «A veces se nos hace difícil alcanzar todos los lugares de la Isla y el papel que ustedes desempeñan es muy importante para nosotros», concluyó.