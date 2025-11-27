Desalojan un campus universitario en Canarias por una supuesta amenaza de bomba
Los alumnos han desalojado las instalaciones de Ciencia Jurídicas y la Policía Nacional ha acudido a la zona
El campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha sido desalojado en la mañana de este jueves por un aviso de una supuesta amenaza de bomba.
Los alumnos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Económicas han abandonado las aulas y usuarios de la biblioteca. Agentes de la Policía Nacional se han desplazado a la zona.
Algunos usuarios del correo corporativo de la ULPGC recibieron un correo sospechoso, hecho que ha sido puesto en conocimiento, a primera hora de hoy, de las autoridades para que la Policía Nacional valorase la alerta.
Investigación de los servicios de seguridad
En estos momentos, hay agentes reunidos con los servicios de seguridad de la ULPGC y se han desalojado, como prevención, algunas facultades, no todo el campus.
Hay edificios en los que siguen trabajando con normalidad. Investigan la credibilidad del correo o si es una falsa alarma.
Habrá ampliación.
