Comunicado urgente de la ULPGC tras los correos con la amenaza terrorista
La gerente de la ULPGC, María del Pino Alonso Cárdenes, advierte de que evacuar los edificios sin autorización explícita podría generar una alarma innecesaria al no proporcionar los mensajes indicaciones sobre un espacio o localización específicos dentro del campus
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha emitido una circular urgente debido a la amenaza terrorista recibida en diversas cuentas del correo electrónico corporativo relacionadas con sus servicios.
En respuesta a esta situación, la gerencia de la universidad se encuentra colaborando estrechamente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para evaluar la situación y determinar las medidas de seguridad adecuadas.
Medidas a seguir
Es importante destacar que la naturaleza de la amenaza no proporciona indicaciones sobre un espacio o localización específicos dentro del campus, advierte la ULPGC. Por este motivo, la gerente de la ULPGC, María del Pino Alonso Cárdenes, advierte de que evacuar los edificios sin autorización explícita podría generar una alarma innecesaria, así como otros riesgos para la seguridad pública. Las autoridades universitarias están comprometidas a mantener la calma y asegurar un ambiente seguro para todos los estudiantes y el personal.
Información continua para la comunidad universitaria
La ULPGC se compromete a mantener a toda su comunidad informada sobre cualquier novedad relacionada con esta amenaza y sobre las decisiones tomadas en conjunto con las autoridades competentes.
Se recomienda a todos los miembros de la universidad mantener la normalidad en las aulas mientras se resuelve la situación.
- Los restos del huracán Leslie llevaron a Canarias dos especies de aves americanas
- El Gobierno de Canarias alerta de que 'la cosa se pone fea en España
- Canarias suma un nuevo Pueblo Mágico de España y ya son seis los municipios con esta calificación
- Oposiciones Canarias 2026: fechas previstas, requisitos y todas las novedades del próximo proceso selectivo
- Adiós a las camas en los pasillos: las nuevas urgencias de La Candelaria prometen evitar el colapso
- Más de un centenar de peticiones para la jubilación parcial en la Administración autonómica
- En jaque los puestos de más de 157 auxiliares educativos del primer ciclo de Infantil en Canarias
- La yihad asedia Bamako y alienta un califato a 800 kilómetros de Canarias