El capó de un coche salva la vida de un vecino en Canarias tras caer desde un segundo piso

Salvado por el capó de un Opel Corsa blanco. Un vecino de la capital grancanaria se precipitó al vació desde un segundo piso, del Edificio Marina I, para caer sobre un vehículo en la calle Venegas 69. El coche, estacionado justo delante de la Peluquería Carolina Nuez, evitó la muerte de un varón, de avanzada edad, y que residía solo. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para encamillarlo y llevarlo a un centro hospitalario.

Según las primeras observaciones, presenta varias contusiones por el impacto y su vida no corre peligro. Efectivos de la Policía Local y Policía Nacional se personaron al lugar del suceso, a unos metros de la Plaza de la Feria. El suceso tuvo lugar sobre las 9.35 horas de esta mañana.

El vecino de la calle Venegas, que se arrojó al vacío, sobre el Opel Corsa blanco. / LA PROVINCIA / DLP

"El impacto fue tremendo, resultó atronador. Pensé que había sido un choque de dos coches en León y Castillo y me asomé al balcón. Entonces lo vi ahí encima del capó y llamamos de forma urgente al 1-1-2", valora el vecino Alfredo del Castillo, que reside en el tercer piso del Edificio Marina I, cuyo portal de entrada está ubicado en el número 1 de la calle Plaza de la Feria.

El varón accidentado, atendido por los efectivos del Samur, sobre el capó del Opel Corsa blanco. / LA PROVINCIA / DLP

Las trabajadoras de la Peluquería Carolina Nuez no presenciaron el salto al vacío del vecino capitalino. "No nos enteramos de nada y cuando ya estábamos en la puerta y lo vimos sobre el capó. Menudo susto", inciden. Entre curiosos y el esmero policial por poner coto a las grabaciones de la atención sanitaria, una vecina alertaba del efecto devastador de la soledad. "En este barrio ya van varios episodios similares, la gente mayor precisa de una atención específica y de compañía".

Foto del varón que se precipitó desde el segundo piso en la calle Venegas. / LA PROVINCIA / DLP

El varón accidentado llamó al 112 para comunicar su intención de saltar desde el segundo piso.