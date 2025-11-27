Parlamento
Canarias pierde 200 millones tras el rechazo a la senda de estabilidad en el Congreso
La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido votó a favor del techo de gasto del Gobierno central
El Congreso de los Diputados rechazó la senda de estabilidad y objetivo del déficit 2026-2028 presentado por el Gobierno, paso previo a los presupuestos generales del Estado. Una vez consumada la derrota parlamentaria del Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda ha puesto en cifras cuanto pierde cada comunidad autónoma al contar con un déficit del -0,1% y Canarias pierde en los tres años de la proyección 200,5 millones de euros, siendo la séptima comunidad que más cae según las cifras oficiales.
Al no salir adelante la propuesta, las comunidades con mayor impacto negativo son Madrid y Cataluña, puesto que son los territorios más boyantes económicamente, con el mayor PIB del país. El espacio fiscal adicional que ganarían con un objetivo de déficit del 0,1% sumaría casi 2.200 millones en tres ejercicios entre las dos regiones, una cifra que representa casi el 40% del total del margen extra propuesto por Hacienda. Ambas podrían gastar unos 350 millones adicionales cada año. Por el tamaño de su actividad, en tercera posición se sitúa Andalucía: perdería 234 millones en 2026, 243 el año que viene y 253 el próximo, por un total de 731 millones a lo largo de la vigencia de la senda.
Sí de CC
Canarias pierde 200 millones a razón de 64, 66 y 69 millones por año menos para gasto en los servicios públicos. En esta ocasión la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, votó a favor del proyecto del Gobierno frente a la negativa de PP, Vox y Junts y la abstención de Podemos y Compromís. Valido argumentó su voto en no seguir contribuyendo a la crispación y bloqueo del Congreso, hacer frente a los problemas de la ciudadanía y por la necesidad de tener certidumbre sobre los presupuestos y los problemas y reivindicaciones de Canarias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los restos del huracán Leslie llevaron a Canarias dos especies de aves americanas
- El Gobierno de Canarias alerta de que 'la cosa se pone fea en España
- Canarias suma un nuevo Pueblo Mágico de España y ya son seis los municipios con esta calificación
- Oposiciones Canarias 2026: fechas previstas, requisitos y todas las novedades del próximo proceso selectivo
- Adiós a las camas en los pasillos: las nuevas urgencias de La Candelaria prometen evitar el colapso
- Más de un centenar de peticiones para la jubilación parcial en la Administración autonómica
- En jaque los puestos de más de 157 auxiliares educativos del primer ciclo de Infantil en Canarias
- La yihad asedia Bamako y alienta un califato a 800 kilómetros de Canarias