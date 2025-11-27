Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias, uno de los destinos más deseados por los españoles en Navidad

El archipiélago y Madrid suman más de 3.000 búsquedas para viajar en estas fechas

Un tajinaste con el Teide al fondo este sábado en el Parque Nacional del Teide.

Un tajinaste con el Teide al fondo este sábado en el Parque Nacional del Teide. / Andrés Gutiérrez

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Los residentes en España ultiman ya sus vacaciones para esta Navidad y el interés por los destinos muestra una clara tendencia: los viajes internacionales superan con creces a los nacionales.

Solo en noviembre se registraron más de 18.000 búsquedas en Google sobre destinos fuera del país, con Alsacia y Laponia a la cabeza, superando las 5.000. En cambio, los destinos nacionales —liderados por Madrid y Canarias— reunieron algo más de 10.000 búsquedas. Tailandia y Nueva York también destacan entre las opciones internacionales, con más de 3.000 búsquedas en conjunto.

 La agencia de marketing digital Tortoise Walk ha realizado un estudio sobre las tendencias de viaje de los españoles para esta Navidad que muestra también un creciente interés por destinos como Egipto o por despedir el año en alguna isla del Caribe, que juntos acumulan casi 2.000 búsquedas solo en noviembre. Esta cifra los sitúa al nivel del interés registrado por pasar las Navidades en Madrid o en Nueva York.

Viajes nacionales

Aunque los españoles muestran una marcada preferencia por los viajes internacionales, búsquedas como “dónde viajar en Navidad por España” siguen siendo muy frecuentes y representan el 20% del total analizado en el estudio. Esto sugiere que, pese a no identificar ningún destino nacional tan navideño como Alsacia, existe un fuerte interés por descubrir opciones dentro del país.

Noticias relacionadas y más

Destinos clásicos como Londres o París continúan presentes en la lista de deseos de los viajeros españoles, aunque con menos fuerza que en años anteriores.

Premio a tres entidades canarias por fomentar la inclusión social y potenciar el voluntariado

¿Qué respiramos durante una erupción? El CSIC 'desmenuza' la composición del aire durante la erupción del Tajogaite

Canarias, uno de los destinos más deseados por los españoles en Navidad

Los TCAE paran en toda España para exigir la actualización de su categoría profesional

Canarias hace de su ciencia un valor añadido para el turismo

Yoga, informática, idiomas y hasta una murga: así es el plan para mantener activos a los mayores de Canarias

