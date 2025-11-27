Canarias hace de su ciencia un valor añadido para el turismo

Canarias ha convertido la ciencia que se hace en el Archipiélago en un valor añadido para el destino turístico. A través de proyectos de colaboración con las principales instituciones científicas que trabajan en las Islas, la región busca potenciar sus atractivos, distinguirse de sus competidores y, al mismo tiempo, mejorar la conservación y regeneración de sus espacios naturales. Así lo puso de manifiesto este jueves 27 de noviembre la Consejería de Turismo y Empleo en el tercer Encuentro Viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias, una jornada en el que la administración da cuenta de los resultados de los programas para promover la sostenibilidad de la industria turística del Archipiélago. Unas acciones que ya están permitiendo frenar la huella ecológica que esta actividad –determinante para la economía de Canarias- tiene sobre el territorio y la calidad de vida de los residentes.

En los últimos cinco años, Canarias ha visto como el número de turistas que llegan al Archipiélago a pasar sus vacaciones ha crecido un 16,5%, de los 15,1 millones de 2019 a los 17,6 que vinieron en 2024. Sin embargo, en ese mismo periodo la huella de carbono no solo no se ha visto incrementada en la misma proporción, sino que incluso se ha reducido. Es decir, recibimos muchos más turistas, pero contaminan menos. En todo 2024, las emisiones totales vinculadas al sector turístico alcanzaron los 1,7 millones de toneladas, que suponen un 8% menos respecto a 2019. Pero, si se calcula la huella que deja cada uno de los visitantes, esta ha disminuido un 22%. Situándose en 98 kilogramos de CO2 por turista.

Otro ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la actividad aérea. En total, las conexiones con Canarias –entre las que se incluye no solo las vinculadas a la actividad turística, sino la relacionada con la movilidad de los residentes- emitieron 6,2 millones de toneladas de CO2. Una cifra que ha aumentado respecto a 2019, aunque no en la misma proporción que se han visto incrementadas el número de conexiones. De manera que, si se analiza la huella por asiento y kilómetro recorrido, ha pasado de los 54 gramos en 2019 a 50,7% el año pasado.

Regnext

Pero en materia de sostenibilidad, el viaje de Canarias no solo no se detiene, sino que toman mayor impulso. Así lo reveló la consejera Jéssica de León, quien insistió en que el sector no solo debe mirarse el ombligo para cambiar modelos, llegar a ser más sostenibles y fomentar la conservación, sino que también debe comenzar a invertir en la regeneración del territorio. Para ello, el Archipiélago pondrá en marcha Regnext, un fondo de colaboración público-privada a través del que administraciones, empresas, organizaciones y visitantes pueden destinar recursos a proyectos de recuperación ambiental. “El perfil del visitante ha cambiado y ahora quiere contribuir”, detalló la consejera, antes de afirmar que un 58% quiere “compensar, implicarse y que le contemos qué estamos haciendo bien”. Unas medidas en las que “ese modelo regenerativo será clave para canalizar esa corresponsabilidad”.

La jornada también contó con la participación del consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, quien recordó que la lucha contra el cambio climático no es solo una cuestión medioambiental, sino también económica, ya que los cambios que está produciendo este proceso en el Archipiélago “pueden hacernos perder una importante cuota de mercado” en el turismo. Por eso, apeló a la responsabilidad compartida con el sector privado para ofrecer mejores productos, manteniendo y conservando los atractivos naturales y logrando que los beneficios que genera esta actividad se repartan de manera equitativa.

El director gerente de Turismo de Canarias, José Juan Lorenzo, fue el encargado de realizar un repaso por las medidas que el destino ha puesto en marcha en los últimos años para fomentar la sostenibilidad. Y detalló que la actividad ha fomentado la colaboración con otros sectores, como el científico, al que ha dado la mano con el objetivo de sacar partido a investigaciones que puedan, no solo mejorar el conocimiento, sino también la experiencia turística y la conservación de espacios naturales, en un auténtico win to win.

Turismo azul

Fruto de esta colaboración, la Consejería firmó este mismo año un convenio con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las universidades públicas canarias a través del que 63 investigadores están trabajando en seis proyectos para potenciar el turismo azul. La jornada contó con una mesa de debate en el que los propios científicos fueron los encargados de dar a conocer cada uno de los proyectos.

El primero de ellos, presentado por Rayco Marrero, técnico superior especializado del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), se está encargando de identificar 50 destinos volcánicos del Archipiélago, para a través de realidad virtual recrear erupciones pasadas y paisajes. “Vamos a describir y explicar a los turistas y la sociedad estos lugares, a través de experiencias inmersivas y de realidad virtual para acercar el conocimiento científico”, detalló.

Otro de los proyectos analiza la composición y el origen de las basuras marinas para ayudar a identificar aquellos residuos generados por el turismo. Javier Hernández, catedrático de Química Analítica de la Universidad de La Laguna (ULL), es uno de los investigadores encargados de estos trabajos, que identificarán “puntos negros en las playas del Archipiélago y este conocimiento va a permitir llevar a cabo acciones que permita mitigarlos o eliminarlos”.

El tercero de los que está en desarrollo tiene aplicaciones en el turismo de salud y bienestar. En él, investigadores del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), el Instituto Español de Oceanografía y la ULL estudian el potencial de los microorganismos para desarrollar ingredientes bioactivos de forma sostenible, es decir, su aplicación biomédica o industrial a través de cultivos en laboratorio. Canarias tiene unos ecosistemas marinos muy singulares en los que se desarrollan una gran variedad de microorganismos con mucho potencial en este sector. “El objetivo es identificar a Canarias como un referente de la biotecnología azul”, sostuvo José Javier Fernández, investigador y catedrático de Química Orgánica de la ULL.

Sumideros de carbono

Jesús María Arrieta, director del Centro Oceanográfico de Canarias, trabaja junto a otros investigadores en un proyecto que busca en las playas del Archipiélago minerales que ayudan a luchar contra el cambio climático. Materiales como la olivina pueden actuar como sumideros de carbono, servir como protectores de la biodiversidad costera o “convertir en una especie de refugio climático algunas zonas para algunos organismos que lo pasan mal por la acidificación del océano”. El estudio de la presencia de algunos microorganismos muy sensibles a la contaminación también ayudará a determinar la calidad del agua de las playas de las Islas.

El quinto proyecto incluido dentro del convenio firmado con el CSIC y las universidades canarias tiene el potencial de que el turista pueda saber cómo suena el mar sin ni siquiera sumergirse en el agua. Con la colocación de nueve estaciones de escucha, dotadas con hidrófonos, “podremos dar a conocer si, mientras se están bañando, les ha pasado rozando un mero sin haberlo visto, un delfín o un rorcual”, explicó, Jesús Alcazar, biólogo de la ULL. Un proyecto que es también muy relevante a nivel científico, ya que ayudará a identificar especies en la zona y sus comportamientos, con una técnica mucho menos invasiva y contaminante que las expediciones habituales.

El proyecto Islas Canarias: referente para el estudio de la calidad de las aguas del planeta, tiene el objetivo de analizar la temperatura y el impacto del cambio climático en las costas del Archipiélago. Eugenio Fraile, vicedirector científico del Instituto Español de Oceanografía, defendió que con el proyecto que él lidera y el resto de los que están incluidos en este acuerdo de colaboración se le podrá dar al turismo un conocimiento que ya está demandando. “Quieren saber por qué las playas de Canarias tienen arena negra, qué se escucha debajo del mar y cómo entró en erupción el volcán y si no tiene a la ciencia de su lado para darle ese conocimiento no lo podría tener”, detalló. Por eso, defendió que con proyectos como este se le puede dar un valor añadido al destino frente a otros competidores.

La jornada continuó con otras dos mesas de debate en las que se expusieron proyectos de innovación climática, combustibles sostenibles para la aviación y biocombustibles, así como proyectos de éxito comprometidos con la sostenibilidad del destino Islas Canarias.