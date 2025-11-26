El papa León XIV responde a la petición de visitar Canarias: "Sería muy bonito"

En la lluviosa noche de la localidad romana de Castel Gandolfo, donde el papa León XIV se retira semanalmente, cinco fieles aguardaron este martes durante horas para saludarlo e invitarle a visitar las islas Canarias: "Sería muy bonito", respondió al oír la propuesta.

"Nos encantaría verle en Canarias", dijo una de las fieles al papa a su salida de palacio: "¡Ah, eso sería muy bonito", respondió el pontífice escuetamente y con una sonrisa.

Los cinco fieles -cuatro mujeres y un hombre- habían permanecido a las puertas de la Villa Barberini de Castel Gandolfo durante horas pese al frío y una lluvia intermitente, equipados con una bandera española y otra canaria.

"Nos haría mucha ilusión, teniendo en cuenta que el papá Francisco había mostrado su interés, pues que viniera el papá León sería muy ilusionante para los canarios y sobretodo para dar luz a la situación que tenemos", dijo a EFE uno de ellos, Mario.

Este había dirigido hasta a Castel Gandolfo, a unos 30 kilómetros al sur de Roma, a su madre y unas amigas, reconociendo haber pasado "horas buscando la ubicación en Google Maps" para llegar al punto exacto del recorrido papal, una puerta enrejada frente al palacio.

"Esto lo buscas en Google y no sale", aseguraba entre risas, recordando que buscaban un paso de peatones "sin acera y con una valla de metal".

Tras llegar a Roma, el grupo decidió desplazarse hasta la localidad Castel Gandolfo en tren, muy cerca de la capital italiana, y luego caminaron "unos 15 minutos" hasta situarse en el lugar desde donde esperaban ver al papa León XIV de cerca.

"Queríamos aprovechar e intentar ver al papá, contarle también la situación migratoria de canarias y además traerle un detalle", detalló Mario, que llegó a Italia junto a su madre y otras tres amigas de la familia con motivo del Jubileo.

Como obsequio, llevaron pasteles tradicionales de Canarias, concretamente de Tenerife, que aseguran tienen más de 200 años de tradición: los pasteles de hojaldre de Doña Paula.

Pasteles muy típicos en Navidad: "no hay casa en la que no los haya", reconoce la madre de Mario.

Finalmente, no solo lograron ver al papa León XIV de cerca, sino que pudieron transmitirle su deseo de que visitara las Islas.