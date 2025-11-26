La oposición se desata: casi 900 enmiendas para reescribir los Presupuestos de Canarias

Tras el rechazo a las enmiendas a la totalidad, la oposición en el Parlamento de Canariascorrió este miércoles a galope para presentar en tiempo y forma una auténtica avalancha de propuestas a los Presupuestos autonómicos para 2026: alrededor de 870 enmiendas parciales frente a una treintena de los grupos del Gobierno. En total, más de 900 enmiendas que buscan modificar las cuentas autonómicas para el próximo año.

El dato tiene su lectura inmediata: mientras el Ejecutivo de Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y la Agrupación Herreña Independiente (AHI) apenas ha ajustado pequeños matices técnicos y retributivos, la oposición se ha lanzado en tromba a intentar redibujar el mapa presupuestario.

Bloque progresista

El frente progresista, PSOE y Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC), concentra sus esfuerzos en reforzar la inversión social, educativa y sanitaria, y en blindar los derechos laborales. Y en el extremo opuesto, Vox ha presentado un paquete de propuestas de corte ideológico que rozan lo extravagante: desde eliminar el gasto climático y la cooperación con África hasta promover estudios sobre los «efectos perjudiciales de la inmigración ilegal» o destinar dinero a explorar la energía nuclear y las tierras raras.

Con unas quinientas enmiendas, el PSOE firma el mayor volumen de propuestas. Su estrategia es de cirugía presupuestaria: mover dinero de partidas genéricas o discrecionales hacia proyectos sociales y de inversión directa.

Una parte de sus enmiendas económicas operan sobre el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Solo de ahí, los socialistas proponen reasignar más de 25 millones de euros, con operaciones tan concretas como destinar 17 millones a la carretera Agaete–El Risco y 2,5 millones a la ampliación del Materno Infantil en la capital grancanaria.

También hay más guiños sanitarios y sociales: cuatro millones de euros para la mejora de las instalaciones de Hemodonación y Hemoterapia, 2,2 millones adicionales para reforzar la Renta Canaria de Ciudadanía y cinco millones para un plan de empleo dirigido a mayores de 45 años sin cotización suficiente.

En el articulado, el PSOE intenta restablecer derechos laborales suspendidos: suprimir la disposición que congela los pactos sindicales, recuperar complementos de productividad en la Policía Canaria y reactivar los incentivos sanitarios anulados desde 2012.

Justicia fiscal

Con algo más de doscientas enmiendas, NC-BC se asienta en la idea de «restaurar la justicia fiscal y blindar los derechos sociales». En fiscalidad, algunas de sus propuestas estrella son recuperar la deducción autonómica del IRPF para rentas bajas y reimplantar el impuesto de Sucesiones y Donaciones con criterios de progresividad

En materia de vivienda, los canaristas plantean penalizar a los grandes tenedores con un tipo adicional en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y proponen además una inversión superior a los ocho millones en vivienda pública y programas de alquiler. Entre otras medidas, piden un complemento de insularidad de 100 euros mensuales para el personal de los centros de menores.

Vox: Energía nuclear y tierras raras

Y luego está Vox, con algo más de un centenar de enmiendas tan prolijas como radicales. Su línea es clara: eliminar lo que consideran gasto «ideológico» e implantar la «prioridad nacional» en todas las políticas públicas. Vox quiere derogar la Ley de Memoria Histórica, las medidas derivadas de la Ley Trans y LGTBI y cualquier referencia a la Agenda 2030.

Suprimen partidas de inmigración, reasignando esos fondos a la «prioridad nacional y fortalecimiento de la familia». Entre sus enmiendas más extremas figuran la anulación de ayudas para menores migrantes no acompañados o la eliminación del Instituto Canario de Igualdad. Paralelamente, proponen fondos para estudiar las tierras raras, la implantación de la energía nuclear o las investigaciones sobre los efectos negativos de la inmigración.