Madrid premia la sostenibilidad en la renovación del parque de generación eléctrica obsoleto canario

Nueve criterios en total para la selección de los proyectos que renovarán el parque de generación eléctrica térmica obsoleto y seis de ellos, en mayor o menor medida, de marcado perfil medioambiental. El fallo provisional trasladado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) al Gobierno canario y las empresas participantes denota una valoración especial para los parámetros que definen el carácter sostenible de las iniciativas.

Entre ellos, la utilización de combustible de origen renovable. El objetivo último del proceso es traer al presente unas máquinas y procesos que deberían haberse sustituido en 2012, y no solo en las Islas, también en Baleares, Ceuta y Melilla. Sin embargo, la propuesta de resolución emitida por la Dirección General de Política Energética y Minas revela que solo en el caso del Archipiélago se exigió a los concurrentes «la capacidad de poder emplear un porcentaje mínimo del 5%» de componentes verdes en los hidrocarburos con los que alimenten sus motores; además, desde el mismo momento de «su entrada en operación».

Combustibles limpios

«Todas las solicitudes de nuevos grupos ubicados en el territorio no peninsular de Canarias cumplen con esta condición necesaria», señala el documento. En la valoración, se otorgó un punto para quienes alcanzaran el 10% y medio punto más por cada 5% adicional. La renovación que se acomete en este proceso afecta a la tecnología convencional, contaminante, aún ampliamente mayoritaria en el mix energético de la comunidad autónoma, en torno al 80%. De cara al futuro se investiga sobre la utilización de combustibles más limpios y el parque de generación debe estar preparado para utilizarlos.

Precisamente es la emisión de gases nocivos otra de las variables sometidas a especial evaluación. Todos los nuevos grupos, ya sean de centrales que se monten desde cero o de los que entren a sustituir a otros ya casi en desuso, no pueden superar los 550 gramos de dióxido de carbono (CO2) por cada kilovatio hora generado. A partir de ese límite superior cuantos menos gramos más nota a obtener. Por ejemplo, diez puntos para quienes logren no superar los 20 gramos. La mala noticia es que tan solo uno de los grupos presentados al proceso de concurrencia, situado en Gran Canaria, alcanza los cuatro puntos. La gran mayoría solo cumplen con el límite.

Mayor aprovechamiento

Los otros cuatro criterios medioambientales restantes están directamente relacionados con la posibilidad de propiciar un mayor aprovechamiento de la energía renovable que se gesta en los parques eólicos y plantas fotovoltaicas de la comunidad autónoma. El lunes, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, incidió en la imposibilidad de sacar todo el rendimiento a las plantas de renovables. Señaló que, si bien se avanza en la entrada de estas en el mix canario, de poco sirve cuando la tasa de vertido, lo que no puede aprovecharse, ha pasado «del 4% al 16%».

Se ha cuadriplicado por dos motivos, porque cada vez hay mayor capacidad instalada y porque no existen infraestructuras de almacenamiento –a la espera de Salto de Chira en el caso de Gran Canaria– tales como baterías capaces de reservar los excedentes para cuando la demanda exija su utilización. Ni siquiera existe aún legislación que sostenga el modo de funcionamiento y la cuantía con que se remunerarán esos silos energéticos. Zapata aludió con su afirmación al retraso que en su opinión acumula el Miteco a este respecto.

Demora de trece años

Pero hay una razón más que tampoco escapa al consejero. El proceso de concurrencia que se ventila ahora tendría que haberse sustanciado hace trece años, lo que habría permitido contar con grupos de generación más flexibles y capaces, por tanto, de disminuir o incrementar su producción en un tiempo escaso.

Es una condición indispensable para poder dar entrada a más renovables. Sin embargo, algunos equipos están tan viejos que, en casos, el operador del sistema –Red Eléctrica– no estima recomendable reducir su aportación en exceso, por el riesgo cierto de que no respondan cuando se les vuelva a exigir un rendimiento mayor. Eso se traduce en tener que detener más a menudo las palas de los aerogeneradores que aportan energía eléctrica sin contaminar.

La flexibilidad de los grupos es otra de las condiciones ‘sine qua non’ para obtener el visto bueno del Miteco

Por eso el Miteco ha valorado de manera especial en el concurso a los proyectos que aportan tiempos de arranque y transición más bajos, incrementan su potencia en menos minutos o entran en parada cuando así se les exige también en el menor tiempo posible.