César Toledo es elegido por el Parlamento de Canarias nuevo administrador de RTVC

Las acusaciones de ser un "comisario político" del presidente Fernando Clavijo no han impedido que este miércoles el Parlamento haya ratificado a César Toledo como nuevo administrador general del ente público de Radio Televisión Canaria (RTVC). Por 38 votos a favor de los grupos que apoyan al gabinete (CC, PP, ASG y AHI), los 28 en contra del PSOE y NC-Bc y las tres abstenciones de Vox, Toledo fue elegido sucesor de María Méndez para timonear la nueva etapa en la televisión y la radio públicas.

No hubo fugas, pese a la constante apelación de NC y el PSOE en los días precedentes al PP recordando a este grupo parlamentario que Toledo fue objeto de un despido disciplinario "por pérdida de confianza" al haber descubierto que grababa sin autorización a los anteriores responsables y señorías conservadoras.

Durante su examen de idoneidad el lunes en la comisión parlamentaria de control de RTVC, y pese a las acusaciones de socialistas y 'canaristas', Toledo aseguró que accedía al cargo para hacer política, sino información, garantizó su compromiso con el carácter público y la gestión directa de los servicios informativos -pese a que PSOE y NC creen que el Gobierno quiere volver a privatizarlos- y anunció que que "antes de Navidad" rubricará el convenio colectivo de la radio pública.

Rigor, pluralidad y calidad

Toledo, que formó parte del equipo que puso en marcha la TVC en 1999 con Jorge Bethencourt al frente, se reivindica como un comunicador "de la vieja escuela", con casi 40 años de experiencia profesional en prensa, radio, televisión y medios digitales y que ha trabajado en la administración local, insular y autonómica, y garantiza que el nuevo proyecto de RTVC se basará en el rigor de la información, la pluralidad en las opiniones, la calidad de los contenidos y la innovación tecnológica.

Por contra, PSOE y NC aseguraron tanto el lunes como en la sesión de control del martes del pleno parlamentario, que el nombramiento de Toledo "rompe la paz social" en RTVC y abre una "auténtica crisis sin precedentes" en el ente público, pues Toledo "entra por la puerta de atrás" como timoneador de RTVC, como lo demuestra que el anterior director de informativos, Francisco Quintana dimitiera al conocer los planes del Ejecutivo de Clavijo en el ente.