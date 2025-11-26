Artizar participa por cuarta vez en Pinta Miami, feria clave para el arte latinoamericano contemporáneo

La lagunera galería Artizar viajará con la obra de cuatro de sus artistas hasta Pinta Miami, una de las ferias de arte latinoamericano contemporáneo más relevantes del circuito internacional. El encuentro tendrá lugar en la ciudad estadounidense durante la próxima semana, concretamente entre el jueves día 4 y el domingo 7 de diciembre. La histórica sala exhibirá piezas de Roberto Diago, Marco Alom, Ubay Murillo y Amparo Sard.

Por cuarta vez

Esta será la cuarta ocasión en la que Artizar forme parte de esta destacada cita con el arte, consolidando así «nuestra presencia en el panorama cultural norteamericano». «Participar una vez más en Pinta Miami es, para Galería Artizar, una oportunidad para fortalecer los vínculos con coleccionistas, comisarios e instituciones de todo el mundo, y para seguir visibilizando el talento artístico que representamos», añadieron sus gestores.

En Coconut Grove

Pinta Miami es la única feria especializada en arte de América Latina que se celebra durante la Semana del Arte en Miami. Enmarcada en Coconut Grove, la feria se enfoca en el posicionamiento del arte latinoamericano en sus « más diversas expresiones. Este evento se convierte en un espacio íntimo y de encuentro entre artistas, coleccionistas y público especializado, ofreciendo una propuesta boutique, con un recorrido cercano y curado, que permite a los visitantes una experiencia accesible en un ambiente exclusivo», presumen los organizadores de este encuentro artístico.

Tres ferias en total

De hecho, Pinta es una importante plataforma de promoción del arte en América Latina. Cada año, reúne a artistas, galerías, curadores, coleccionistas y entusiastas del arte a través de sus tres principales ferias de arte contemporáneo: Pinta Lima, Pinta BAphoto y Pinta Miami.

Desde Canarias al mundo

Artizar es, junto a la santacrucera Leyendecker, una de las galerías canarias con más presencia en el exterior, especialmente al otro lado del charco. Sin ir más lejos, el pasado mes de abril estuvieron también en Expo Chicago. Recientemente se ha convertido en la primera sala canaria en inaugurar un espacio estable en Madrid, un hito para el sector del arte en las Islas.