Analizan el frente costero de Santa Cruz de La Palma para prevenir efectos de subida del mar

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha iniciado una campaña de medición en el frente marítimo de Santa Cruz de La Palma, en el tramo comprendido entre la ciudad y Maldonado, para planificar medidas de adaptación ante la subida del nivel del mar.

El objetivo de la campaña es conocer la profundidad, el relieve submarino y la composición del fondo marino, detalla el ejecutivo canario en un comunicado.

Estos trabajos en la capital palmera se enmarcan en el proyecto ADAPTACOST6, que incluye un total de seis zonas del litoral canario en las islas de Fuerteventura, La Palma, La Gomera, TenerifeGran Canaria y Lanzarote, y que cuenta con un presupuesto de 2.317.300 euros.

El director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Miguel Ángel Morcuende, destaca que Santa Cruz de La Palma es "especialmente vulnerable" ante la subida del nivel del mar y la erosión costera, porque confluyen riesgos que afectan a sus vecinos, a las actividades económicas, al patrimonio histórico y al uso de la playa urbana.

Una de las zonas que más sufre los embates del mar es el barrio costero de Maldonado, por lo que "esta información es fundamental para proteger este tipo de enclaves", apunta Morcuende.

El objetivo de este encargo es disponer de "información científica de alta precisión nos permita anticiparnos a los riesgos y diseñar soluciones de adaptación claras y eficaces que garanticen la seguridad de la población y de los servicios esenciales en las próximas décadas".

Con los datos obtenidos se elaborarán escenarios climáticos de alta resolución para el año 2050, que permitirán simular diferentes situaciones de inundación y erosión, lo que constituye la base para priorizar y dimensionar medidas de adaptación dentro de la estrategia de resiliencia costera de La Palma y de Canarias.

El concejal de Medio Ambiente de Santa Cruz de La Palma, Sergio Hidalgo, destaca por su parte que "para un municipio costero como el nuestro contar con estudios científicos rigurosos como este es esencial. Nos permiten entender cómo puede afectar la subida del nivel del mar o la erosión en zonas especialmente sensibles, como Maldonado, y de esta manera anticiparnos a estos cambios y adoptar medidas eficaces que nos permitan proteger nuestro litoral".

Los trabajos han sido realizados por la empresa ECOS, Estudios Ambientales y Oceanografía S.L., contratada por TRAGSATEC, entidad responsable de la coordinación del proyecto ADAPTACOST6.

Durante la campaña se ha utilizando una ecosonda multihaz, navegación inercial y técnicas de compensación de movimiento para garantizar la precisión de los resultados.