Repartido en ocho peñas: el escudo de Canarias se adaptará para reconocer a La Graciosa como isla

Cuando se cumplen siete años de la reforma del Estatuto de Autonomía que reconoce el estatus de octava isla a La Graciosa, tanto el escudo oficial como el himno de Canarias se modificarán para recoger esta realidad. Se trata de modificaciones muy puntuales pero simbólicas en los elementos representativos de la Comunidad Autónoma para dar cumplimiento al Estatuto y adecuar tanto el himno como el escudo para que reflejen explícitamente la existencia de ocho islas.

Pero estos cambios van por caminos distintos. Ayer el Consejo de Gobierno informó favorablemente a la proposición de ley presentada por siete de los ocho grupos del Parlamento canario -excepto Vox- para modificar la Ley 20/2003 del Himno de Canarias. En ese momento se aprobó una letra con la melodía del Arrorró de los Cantos Canarios de Teobaldo Power cuyo primer párrafo dice: «Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava. Repartido en siete peñas late el pulso de mi alma». El artículo único de la proposición de ley solo introduce un retoque cambiando la palabra «siete» por «ocho», de tal forma que la frase de este primer párrafo de la letra del himno quede: «Repartido en ocho peñas». El resto de la letra queda igual.

Modificación mínima pero simbólica

La proposición de ley pretende que los cambios sean los menos posibles para preservar la integridad literaria del himno, con el fin de evitar reabrir debates después del amplio consenso que se consiguió cuando se aprobó la ley de 2003 que daba oficialidad al himno autonómico 20 años después del inicio de la historia autonómica de las Islas, iniciada en 1983, cuando se constituyó el primer Parlamento de Canarias.

Mientras el famoso villancico Una sobre el mismo mar fue modificado en el mismo 2018 por su autor, Benito Cabrera, para incluir una nueva estrofa -«Apunta el alba por La Graciosa, mi chinija flor. Por las caletas sueña el jable cielos de arrebol. Desde Los Roques trae un cantar el viento en su rumor»- y variar el famoso estribillo para que quedara constancia de que «somos ocho sobre el mismo mar» y reforzar así el mensaje de unidad, esto no se había hecho con el himno a pesar de los años transcurridos desde que se aprobó la reforma estatutaria.

Tras la reunión de ayer del Ejecutivo, el portavoz Alfonso Cabello indicó que «Canarias cuenta con ocho islas y lo que se está cerrando es avalar ese pronunciamiento para que se modifique la letra del himno oficial de Canarias para recoger esta realidad», comentó.

Esta modificación del himno también se realizará con el escudo oficial de la Comunidad Autónoma, con el fin de que se integre en el mismo la octava isla. El Consejo de Gobierno también aprobó un informe ponderado ante la necesidad de adaptar el escudo de Canarias a esta nueva realidad y que se modifique también reconociendo esa octava isla. Sin embargo, mientras el himno es una competencia autonómica, en el caso del escudo hay que elevar la propuesta al Congreso de los Diputados, porque, en este caso, hay que introducir una modificación en el Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica y, como tal, la competencia para cambiarla es de Las Cortes. «Una ponderación porque está dentro del Estatuto de Autonomía, es una ley orgánica y por lo tanto le corresponde al Congreso de los Diputados realizar esa modificación», añadió Cabello.

Mientras el cambio en el himno está en vías de ser realizado a corto plazo, no así el del escudo, teniendo en cuenta la situación de polarización y bloqueo en la que se encuentra el Congreso. Aunque aparentemente pueda parecer un tema menor, cualquier modificación en los Estatutos requiere de informes jurídicos, una proposición de ley, debate entre los grupos y plenos en el caso de que no haya enmiendas.