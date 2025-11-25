Oposiciones Canarias 2026: fechas previstas, requisitos y todas las novedades del próximo proceso selectivo

Las Oposiciones Canarias 2026 comienzan a tomar forma y ya generan gran expectación entre quienes buscan una plaza fija en la administración autonómica. Aunque la convocatoria definitiva aún no ha sido publicada, el Gobierno regional trabaja en la planificación del próximo Oferta de Empleo Público (OEP), que incluirá plazas para sectores clave como educación, sanidad, justicia y administración general.

Según fuentes consultadas, la previsión es que las bases y el calendario se hagan públicos entre finales de 2025 y el primer trimestre de 2026, manteniendo la tendencia de convocatorias anuales que busca reducir la temporalidad en la administración. La intención del Ejecutivo canario es que las pruebas comiencen a lo largo del segundo semestre de 2026, dependiendo del cuerpo y la categoría profesional.

Estudiantes de oposiciones en una imagen de archivo. / ED

¿Qué se sabe hasta ahora de las Oposiciones Canarias 2026?

Aunque las cifras exactas se conocerán próximamente, la Consejería de Administraciones Públicas ha adelantado que el próximo proceso selectivo incluirá centenares de plazas de reposición, así como vacantes derivadas de jubilaciones y necesidades estructurales detectadas en los últimos años.

Los sectores con mayor volumen previsto serán:

Educación: maestros, profesores de Secundaria y Formación Profesional.

maestros, profesores de Secundaria y Formación Profesional. Sanidad: personal de enfermería, auxiliares, técnicos y facultativos.

personal de enfermería, auxiliares, técnicos y facultativos. Administración General: cuerpos administrativos y auxiliares.

cuerpos administrativos y auxiliares. Justicia: tramitación, auxilio judicial y gestión (según asignación estatal).

Requisitos generales para participar

Para optar a una plaza en las Oposiciones Canarias 2026 se prevé que se mantengan los requisitos habituales:

Tener nacionalidad española o de un país de la Unión Europea.

o de un país de la Unión Europea. Poseer la titulación exigida según el cuerpo al que se aspire.

según el cuerpo al que se aspire. No haber sido separado del servicio de ninguna administración pública.

Cumplir la edad mínima establecida y no superar la máxima de acceso.

En el caso de Educación y Sanidad, se mantendrán los requisitos específicos de habilitación, formación pedagógica y colegiación, en función de la categoría.

Calendario orientativo y fases del proceso

La convocatoria seguirá el esquema habitual: publicación en el BOC, apertura de plazo de inscripción, listas provisionales y definitivas, y realización de las pruebas. Estas incluirán exámenes tipo test, ejercicios prácticos y, en algunos casos, fase de concurso, donde se valorará experiencia previa y formación.

La previsión más extendida es que el primer examen tenga lugar entre septiembre y noviembre de 2026, aunque Educación podría adelantar ligeramente su calendario, como ha ocurrido en convocatorias anteriores.

Claves para preparar las Oposiciones Canarias 2026

Los especialistas en formación recomiendan iniciar la preparación cuanto antes. La tendencia de los últimos años muestra un endurecimiento en el nivel de las pruebas y un aumento de la competencia. Apostar por temarios actualizados, simulacros de examen y preparación específica para la comunidad autónoma será fundamental para aumentar las opciones de éxito.