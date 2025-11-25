Un nuevo cayuco con 150 personas llega a El Hierro
La embarcación fue detectada por el sistema de vigilancia costera SIVE a 15 kilómetros de La Restinga
EFE
Santa Cruz de Tenerife
Un cayuco tipo senegalés con 150 personas en aparente buen estado de salud ha llegado este martes a El Hierro, según ha informado a EFE Salvamento Marítimo.
La embarcación fue detectada por el sistema de vigilancia costera SIVE a 15 kilómetros de La Restinga y para su rescate se movilizó a la Salvamar Diphda.
El cayuco, que navegaba por sus propios medios, fue acompañado por la Salvamar hasta el muelle, donde a las 7.54 hora local empezó el desembarco.
- Los restos del huracán Leslie llevaron a Canarias dos especies de aves americanas
- La Justicia ratifica el despido de un profesor de la ULL tras ser condenado por abusos sexuales
- La Universidad de La Laguna incorpora microgrados a su oferta formativa para el próximo curso académico
- Más de un centenar de peticiones para la jubilación parcial en la Administración autonómica
- La temporada de lluvias arranca en Canarias con un mes de octubre muy seco
- En jaque los puestos de más de 157 auxiliares educativos del primer ciclo de Infantil en Canarias
- La yihad asedia Bamako y alienta un califato a 800 kilómetros de Canarias
- Más de la mitad de las personas sin hogar en La Palma reside en el Valle de Aridane, según Cáritas