Luz verde del Estado a las ayudas específicas para La Palma
100 millones para las fincas agrícolas dañadas por el volcán, 60% de bonificación del IRPF y moratoria en las obligaciones de pago
El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley específico para la isla de La Palma con el fin de seguir haciendo frente a los efectos de la erupción volcánica. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señaló tras la reunión del Gobierno que las medidas se aplicarán de forma inmediata una vez se publique en el BOE y será convalidado por el Congreso antes de finalizar el año.
Las medidas suponen consignar 100 millones de euros destinados preferentemente al sector agrícola procedentes del superávit de 2024 y, como es una iniciativa excepcional, no se tendrá en cuenta para computar por la regla de gasto. También destinado al sector agrícola se concede una nueva moratoria de las obligaciones de pago por los créditos solicitados por los agricultores de los tres municipios más afectados por la erupción -El Paso, Tazacorte y Los Llanos-, alrededor de unos 200, y cuyos ingresos proceden principalmente de la agricultura y de las fincas más dañadas por el volcán.
Bonificación fiscal
El decreto ley también contempla la ampliación de la bonificación del 60% del IRPF para todos los palmeros en 2025 cuando realicen la declaración en 2026. Además se amplía hasta marzo de 2026 la justificación de las subvenciones concedidas por el Ministerio de Transición Ecológica para diferentes infraestructuras en la isla.
Torres incidió en que el gasto del Gobierno central en la reconstrucción de La Palma supera los 1.100 millones de euros y con la bonificación del IRPF Hacienda deja de ingresar unos 111 millones.
