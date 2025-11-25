Canarias reitera su compromiso contra la violencia machista y pone el foco en las mujeres con discapacidad

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno de Canarias ha renovado su compromiso en la lucha contra todas las formas de violencia machista. Durante el acto institucional celebrado este martes en Las Palmas de Gran Canaria, se destacó la necesidad de seguir avanzando en la sensibilización social, la solidaridad colectiva y la acción conjunta para erradicar una problemática que sigue afectando a miles de mujeres en todo el archipiélago.

Al acto asistieron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito, así como representantes de diversas entidades sociales y organismos públicos.

Fabiola Socas lee el manifiesto institucional

En el evento, la cantante Fabiola Socas fue la encargada de leer el manifiesto oficial del Gobierno de Canarias, que este año se centró especialmente en la situación de las mujeres con discapacidad. Socas subrayó el doble estigma que enfrentan estas mujeres: por un lado, el maltrato y, por otro, la incredulidad de la sociedad, que con frecuencia pone en duda su testimonio.

"Mujeres a quienes la sociedad no cree o pone en duda su testimonio", dijo Socas. "Mujeres que, además de sufrir maltrato, no pueden contarlo porque quizá su maltratador es también su cuidador. Mujeres silenciadas". La lectura también hizo hincapié en la doble victimización que sufren, ya que no solo enfrentan la violencia física o psicológica, sino que, en muchos casos, al no poder denunciar por sí mismas, se encuentran completamente desprotegidas.

"Todavía hay mujeres que no se atreven a denunciar"

Candelaria Delgado, la consejera de Igualdad del Gobierno de Canarias, destacó en su intervención el esfuerzo que está realizando el Organismo de Igualdad para reforzar los servicios de atención a las víctimas. Entre las medidas tomadas, se ha incrementado el presupuesto para aumentar el número de técnicas de atención en el servicio del 112, que recibe las alertas de violencia de género.

Delgado también subrayó la importancia de detectar tempranamente las violencias de género, especialmente aquellas que ocurren en el entorno más cercano, como el abuso hacia mujeres con discapacidad. En su discurso, enfatizó que "todavía hay mujeres que no se atreven a denunciar porque no se las escucha o no se las cree", lo que demuestra la necesidad urgente de mejorar la sensibilización y la formación en torno a estos temas.

"Una nueva agresión añadida"

El manifiesto leído también abordó el hecho de que muchas violencias permanecen ocultas. A pesar de los avances en el ámbito judicial y legislativo, las agresiones físicas y psicológicas siguen siendo invisibles para la mayoría de la sociedad. En palabras de Fabiola Socas, no reconocer la violencia de género y no proteger a las víctimas "es una nueva agresión añadida". A este respecto, los datos oficiales corroboran la gravedad de la situación.

Según los datos del Ministerio de Interior y el Sistema VIOGEN, que lleva el seguimiento de casos de violencia de género, en Canarias hay actualmente 6.652 casos activos de mujeres que están bajo vigilancia por riesgo de ser atacadas por su pareja o expareja, muchas de ellas con menores a su cargo. Además, 28 menores han quedado huérfanas desde 2013 debido a la violencia machista.

112 mujeres asesinadas en Canarias desde 2003

Un dato alarmante que fue citado en el acto es que, desde 2003, 112 mujeres han sido asesinadas en Canarias a manos de hombres, según los registros oficiales del Gobierno de Canarias. Esta cifra refleja la extrema gravedad de la violencia de género en la región, que afecta a mujeres de diversas edades y condiciones sociales.

Asimismo, en lo que va del año 2025, las llamadas al servicio 112 por violencia de género en el archipiélago han aumentado un 8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre enero y octubre de 2025, se registraron 15.613 llamadas al servicio, lo que indica un incremento preocupante en los casos denunciados.

Concienciación y acción colectiva: claves para erradicar la violencia machista

El Gobierno de Canarias ha hecho un llamado a la acción colectiva. Las instituciones y las entidades sociales deben seguir trabajando de manera conjunta para garantizar la protección de las víctimas y para crear un entorno donde todas las mujeres puedan sentirse seguras y escuchadas. En este sentido, se destacó la importancia de educar desde las edades tempranas y sensibilizar a toda la sociedad sobre el impacto que tienen las conductas machistas en la vida de las mujeres.

El papel de la sociedad en la erradicación de la violencia machista

Por otro lado, se resaltó el papel fundamental de la sociedad civil y las entidades sociales para movilizar a la ciudadanía en la lucha contra la violencia machista. Estas organizaciones pueden jugar un papel crucial en la sensibilización y la prevención, proporcionando apoyo a las víctimas y promoviendo cambios en las actitudes sociales que perpetúan la violencia.

A lo largo del evento, también se realizaron intervenciones culturales, como la actuación de la artista Ana Milagros del Valle Obando Rivas, quien interpretó dos piezas musicales dedicadas a las víctimas de violencia machista, simbolizando el arte como una herramienta de concienciación social.