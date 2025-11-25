Canarias tiene en el aire 6.000 millones de euros en fondos europeos y ayudas del REF: “Nos jugamos la vida”
El presidente remitirá una comunicación al Parlamento para lograr un respaldo unánime en defensa del fuero y el ‘status RUP’
Canarias tiene “en el aire” los 4.200 millones de euros procedentes de los fondos europeos -si se aprueba el Marco Financiero 2028/2024 de la Unión Europea que “nacionaliza los recursos de las regiones”- y otros 1.700 millones si el Régimen Económico y Fiscal (REF) se integra en el nuevo modelo de financiación autonómica y se incluye la mutualización de la deuda de Cataluña.
Antes este panorama, el presidente Fernando Clavijo anunció este martes que remitirá al Parlamento una comunicación del Gobierno, elaborada con las aportaciones “del sector agrícola e industrial y todos aquellos otros que están afectados” por la posible merma de financiación comunitaria y estatal para lograr un “respaldo unánime” de los grupos en defensa tanto del fuero canario como el estatus de región ultraperiférica (RUP) ante la Comisión Europea.
“No solo nos jugamos dinero, nos jugamos la vida de las personas, nuestros paisajes, medianías, nuestra identidad como pueblo, nuestro sector primario”, afirmó durante la sesión de control en la Cámara regional.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
