Adiós a las camas en los pasillos: las nuevas urgencias de La Candelaria prometen evitar el colapso

Las nuevas urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria nacen con un ambicioso propósito: desterrar la atención sanitaria en los pasillos. Y es que, la infraestructura se ha diseñado ad hoc para evitar que se pueda dar este fenómeno, que se ha convertido en un icono de la lucha contra la precarización de los servicios sanitarios. Con un diseño diáfano, estrechos pasillos y decenas de salas preparadas para la atención al paciente, la que se ha convertido en una de las obras faraónicas de la sanidad canaria se llenará de vida a partir de este miércoles a las 7:00 de la mañana.

En el lugar en el que hace apenas siete años se amontonaban decenas de vehículos en busca de un aparcamiento, hoy se erige un edificio gris de dos plantas y más de 2.000 metros cuadrados de superficie que da la bienvenida a los pacientes con un gran letrero que reza: Urgencias. El edificio, que ha supuesto una inversión de 9,6 millones de euros, está a pocos pasos de la carretera lo que permite un acceso más rápido, tanto para las ambulancias como para los viandantes. Además, cuenta con una amplia zona de descarga de pacientes para evitar que las ambulancias se atoren a la entrada, un fenómeno que ha afectado a la asistencia sanitaria en distintas ocasiones.

En esta primera fase, sin embargo, tan solo se utilizarán 1.000 metros cuadrados, los que corresponden a la primera planta. "La planta de arriba pensamos tenerla lista en unos seis meses", adelantó la consejera de Sanidad, Esther Monzón, quien explicó, en una visita institucional a las nuevas instalaciones, que esa zona aún no ha abierto porque "falta la conexión con el edificio antiguo".

Presentación del nuevo edificio de Urgencias de La Candelaria / Arturo Jiménez

Una atención diáfana

Esta nueva infraestructura responde a una de las necesidades más perentorias de los trabajadores: poder controlar a los pacientes en todo momento. Y es que el anterior edificio — que había crecido poco a poco — tenía una distribución a veces caótica y demasiado laberíntica, lo que impedía poder echar un ojo a varios pacientes al mismo tiempo. Este espacio, mucho más diáfano, en el que todas las salas conectan unas con otras y en las que la mayoría de salas de espera y de tratamiento a los pacientes están dotadas de grandes cristaleras, permitirán a los profesionales estar más al tanto de lo que ocurra dentro de las Urgencias.

Como explicó el jefe de Urgencias y subdirector médico del Hospital de La Candelaria, Ignacio Ayala, con esta ampliación el servicio ganará 45 camas nuevas. "En total, el censo de pacientes que podremos tener repartidos entre este edificio y el antiguo será de unos 168 en camillas", reseña Ayala, que recuerda que otros tantos —los que puedan caminar—podrán recibir asistencia en sillas. Ambos edificios convivirán los próximos meses, especialmente ante el previsible aumento de la demanda por la incidencia de la gripe. "El edificio antiguo seguirá manteniendo la zona de observación, pero también forma parte de nuestro plan de contingencia", reveló el médico.

Cabe recordar que el Hospital Universitario La Candelaria recibe una media de 317 pacientes diarios en urgencias . En 2024, este servicio atendió un total de 114.338 personas, de los cuales 16.583 requirieron ingreso posterior en el complejo hospitalario.

Pasillos, sinónimo de incapacidad

El propósito es mejorar la asistencia, pero también poner fin a la imagen de los pasillos llenos de cama. "El pasillo representaba la incapacidad que teníamos de un punto de vista estructural y material de dar una respuesta que pusiese al paciente en el centro del sistema", admitió el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que insistió que este tipo de ampliaciones también permitirán a los trabajadores realizar su labor en mejores condiciones.

El nuevo edificio se divide en distintas salas para proporcionar atención específica dependiendo del tipo de paciente. Así, por ejemplo, hay un espacio concreto para los pacientes críticos — situado al lado de la puerta—, otra sala preparada para la atención de pacientes con problemas de salud mental, varias para la atención a pacientes traumatológicos —es decir, con caídas o roturas de huesos—, así como dos cubículos de aislamiento para pacientes que lleguen con alguna enfermedad contagiosa. El espacio también dispone de salas de monitorización, área de consultas y varias salas de espera, todas ellas cercanas al paciente.

Esta inversión también ha permitido aumentar en 30 personas la plantilla de urgencias que, como adelantó Monzón, ya suma un total de 400 personas.

Sobre el largo tiempo que ha tardado esta obra en ponerse en marcha, el gerente del hospital, Óscar Díez, recordó que primero se "ralentizó por el covid". No en vano, esta obra comenzó el 10 de diciembre de 2019 de mano de la entonces consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval. Después, como explicó Díez, ha habido "diferentes modificaciones de la obra a petición propia de las distintas gerencias", lo que también ha demorado el proceso.

Otras urgencias

"Hemos logrado uno de nuestros objetivos que es mejorar la atención de urgencias de los hospitales de Canarias", recalcó Monzón, quien aprovechó para recordar que tanto el Hospital Insular Materno-Infantil de Gran Canaria (Chuimi) como el Hospital Universitario de Canarias (HUC) están recibiendo actualizaciones de mejora. "Todavía nos queda mejorar estas dos", insistió Monzón, quien explicó que en el HUC ya se está empezando la obra de mejora y el cambio de los circuitos de atención a los pacientes para mejorar la asistencia.

Además, adelantó que la permuta con la Universidad de La Laguna (ULL) para que esta le ceda al Servicio Canario de la Salud las instalaciones de la escuela de enfermería, permitirá ampliar aún más estas urgencias.