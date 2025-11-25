Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 25N sale a la calle en Canarias: últimas noticias del Día contra la Violencia Machista

Sigue las manifestaciones que coparán las calles de Tenerife y Gran Canaria, testimonios de personas que han vivido en primera persona esta lacra y el seguimiento a un problema que se recrudece en Canarias, a la cabeza en violencia machista

Manifestación 25N

Manifestación 25N / María Pisaca

Claudia Morín

Yanira Martín

Santa Cruz de Tenerife

El 25 de noviembre se vuelve a convertir en un día para reivindicar la lucha contra la violencia machista en España. Las calles de Canariasvivirán diversas manifestaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Archipiélago sufre esta lacra encabezando la lista con la mayor tasa de víctimas de violencia machista de nuestro país, con una media de 31 denuncias diarias. A partir de las 19:00 horas, la plaza Weyler se convierte de nuevo en el punto inicial de la marcha por las principales calles de Santa Cruz de Tenerife hasta la plaza de La Candelaria.

Sigue en directo todos los datos, testimonios cifras oficiales y el devenir de las marchas convocadas por el 25 de noviembre en Canarias.

TEMAS

Salvamento rescata a 42 migrantes y busca otro cayuco con 70 personas al sur de El Hierro

Luz verde del Estado a las ayudas específicas para La Palma

El 25N sale a la calle en Canarias: últimas noticias del Día contra la Violencia Machista

CC ve tráfico de influencias y abuso de poder en la actuación del expresidente Torres con los contratos de la 'trama Koldo' en Canarias

Las víctimas canarias del terrorismo piden al PP que rectifique su apoyo al Frente Polisario

Oposiciones Canarias 2026: fechas previstas, requisitos y todas las novedades del próximo proceso selectivo

Repartido en ocho peñas: el escudo de Canarias se adaptará para reconocer a La Graciosa como isla

Un nuevo cayuco con 150 personas llega a El Hierro

