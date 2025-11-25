En Directo
El 25N sale a la calle en Canarias: últimas noticias del Día contra la Violencia Machista
Sigue las manifestaciones que coparán las calles de Tenerife y Gran Canaria, testimonios de personas que han vivido en primera persona esta lacra y el seguimiento a un problema que se recrudece en Canarias, a la cabeza en violencia machista
El 25 de noviembre se vuelve a convertir en un día para reivindicar la lucha contra la violencia machista en España. Las calles de Canariasvivirán diversas manifestaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Archipiélago sufre esta lacra encabezando la lista con la mayor tasa de víctimas de violencia machista de nuestro país, con una media de 31 denuncias diarias. A partir de las 19:00 horas, la plaza Weyler se convierte de nuevo en el punto inicial de la marcha por las principales calles de Santa Cruz de Tenerife hasta la plaza de La Candelaria.
Sigue en directo todos los datos, testimonios cifras oficiales y el devenir de las marchas convocadas por el 25 de noviembre en Canarias.
Adrián González
El "suicidio lento" de Isabel, víctima de violencia machista durante 15 años: "Me bebía casi 10 litros de alcohol al día para olvidar el maltrato"
"Era madre soltera, tenía un hijo de 16 años y, con mi trabajo, tenía estabilidad financiera y familiar. Hasta que conocí a este hombre, que consiguió camelarme hasta el punto de que a los tres meses ya me había ido a vivir con él".
Daniela Marrero
Lola Voltes, psicóloga en los centros de crisis 24 horas: «Cada vez más adolescentes ejercen ciberviolencia»
La especialista sanitaria trabajó en diferentes recursos de la Red de Violencia de Género y actualmente da atención a víctimas de violencia sexual en los recursos de emergencia.
Acciones en Puntagorda contra la violencia de género
La campaña de este 25 de noviembre de 2025, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, impulsada desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Puntagorda, está centrada en formas de violencia machista menos evidentes, como el control, los celos y la manipulación.
