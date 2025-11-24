Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvamento Marítimo rescata a 260 migrantes en dos cayucos cerca de El Hierro

En las embarcaciones viajaban 57 menores de edad y 30 mujeres, según el 112 del Gobierno de Canarias

Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, en El Hierro, en una imagen de archivo. / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, en El Hierro, en una imagen de archivo. / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Salvamento Marítimo realizó un rescate durante la tarde de ayer, domingo 23 de noviembre, tras interceptar dos cayucos que trasladaban a 260 migrantes, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Una vez a bordo de las embarcaciones de rescate, los migrantes fueron trasladados al muelle de La Restinga, donde el dispositivo sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto con equipos de Atención Primaria y Cruz Roja, les proporcionaron asistencia.

En total, se atendió a 260 personas, de las cuales 4 necesitaron ser trasladadas al hospital de El Hierro debido a su estado de salud.

