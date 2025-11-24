Salvamento Marítimo rescata a 260 migrantes en dos cayucos cerca de El Hierro
En las embarcaciones viajaban 57 menores de edad y 30 mujeres, según el 112 del Gobierno de Canarias
Santa Cruz de Tenerife
Salvamento Marítimo realizó un rescate durante la tarde de ayer, domingo 23 de noviembre, tras interceptar dos cayucos que trasladaban a 260 migrantes, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
Una vez a bordo de las embarcaciones de rescate, los migrantes fueron trasladados al muelle de La Restinga, donde el dispositivo sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto con equipos de Atención Primaria y Cruz Roja, les proporcionaron asistencia.
En total, se atendió a 260 personas, de las cuales 4 necesitaron ser trasladadas al hospital de El Hierro debido a su estado de salud.
