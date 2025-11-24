La ortodoncia invisible revoluciona Canarias

Para alinear los dientes o resolver un problema de mordida ya no es necesario renunciar a la sonrisa. La ortodoncia invisible ha llegado para quedarse y dar un paso de gigante de la mano de la precisión 3D, la última tecnología y las férulas personalizadas.

Más de 200.000 personas en Canarias necesitan o necesitarán un tratamiento de ortodoncia, con un gran avance que ha revolucionado el sector. Los tratamientos discretos y cómodos han catapultado a la ortodoncia invisible, una opción eficaz, estética y segura, que pone al servicio del paciente una solución innovadora como alternativa a los brackets metálicos.

IOC Clínica Dental ha ido más allá, colocándose como referente en salud bucodental en las islas, al desarrollar su propio sistema de alineadores transparentes: IOC Aligner.

IOC Aligner, ortodoncia invisible 100% canaria

El tratamiento IOC Aligner ha sido diseñado por el equipo de especialistas de IOC Clínica Dental, que ha puesto su propio sello en el mercado con una de las soluciones más innovadoras en ortodoncia estética. IOC Aligner sigue el sistema de la ortodoncia invisible mediante alineadores transparentes removibles, que son creados de forma totalmente personalizada a partir de un estudio digital 3D de la boca del paciente.

Este método no solo destaca por su discreción y comodidad, sino también por su eficacia y precisión. Al tratarse de férulas removibles, permiten mantener una higiene oral óptima y disfrutar de comidas sin restricciones, además de eliminar las molestas llagas o heridas en las encías. Gracias al software 3D, es posible anticipar paso a paso todo el proceso hasta los resultados finales del tratamiento, lo que permite al paciente ver su boca alineada antes de comenzar el tratamiento, con resultados reales y con garantías.

IOC Clínica Dental impulsa la ortodoncia invisible con tecnología 3D y férulas personalizadas / La Provincia

IOC Aligner combina estética y ciencia para lograr la mejor sonrisa sin renunciar a la comodidad, con resultados, planificación y total transparencia para el paciente, involucrado en todo el proceso.

En ortodoncia invisible, IOC Clínica Dental es ejemplo de compromiso y de apuesta firme por la odontología avanzada en Canarias, con un sistema propio que demuestra la capacidad de innovación local y ofrece a los pacientes una alternativa estética, precisa y accesible.

IOC Clínica Dental no solo ofrece su marca, también trabaja con la referencia y fuente de la ortodoncia invisible, Invisalign, un sistema internacional y pionero también disponible en esta clínica dental.

Invisalign, referencia internacional en ortodoncia invisible

IOC Clínica Dental se ha posicionado como referencia en la ortodoncia invisible, ya que no solo cuenta con su propio sistema, IOC Aligner sino que está acreditada en el tratamiento con Invisalign, el método de ortodoncia invisible más reconocido a nivel mundial.

Este procedimiento usa el mismo sistema que IOC Aligner, con una serie de alineadores dentales transparentes, resistentes y fabricados a medida, que se cambian semanalmente para mover los dientes de manera gradual y controlada.

La ortodoncia invisible y sus alineadores son transparentes, por lo que es una alternativa discreta y prácticamente imperceptible. Además, entre sus ventajas está que son removibles, es decir, se quitan para comer o realizar la higiene dental. Este sistema de ortodoncia es diseñado a medida para cada paciente, cómodo, sin brackets ni alambres que irriten la boca, además de predecible gracias a la planificación 3D del movimiento dental y mejor para la salud de la boca, facilitando la higiene oral completa durante todo el tratamiento.

Además de la ortodoncia invisible, IOC Clínica Dental ofrece otros tratamientos especializados como la ortodoncia con brackets metálicos, la ortodoncia estética con zafiro, y la ortodoncia lingual, adaptándose a las necesidades de cada paciente y garantizando resultados funcionales y estéticos de alta calidad.