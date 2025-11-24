Mujer, 54 años y bajos ingresos: el perfil del cuidador no profesional en Canarias

Para muchas personas, cuidar de un familiar dependiente es sinónimo de apartar a un lado su vida social y laboral para atender a alguien las 24 horas del día. En Canarias, ocho de cada diez (78,9%) cuidadores son mujeres, un dato que demuestra que se trata de un trabajo –aunque en muchas ocasiones no remunerado– altamente feminizado.

Ellas no solo son mayoría, sino que también asumen la responsabilidad casi en exclusiva: en el 49,2% de los casos son la figura principal, según un estudio publicado por la entidad Acufade. La mayoría (81,5%) se hace cargo de una sola persona. Sin embargo, más del 15% se dedica a cuidar a dos o más dependientes.

En una línea similar, seis de cada diez cuidadoras canarias tiene entre 45 y 65 años, situándose la media en 54. Asimismo, el 15,5% de quienes se dedican a esto superan la edad de jubilación. Casi la mitad (59,3%) está casada y el 29,6%, soltera. La mayoría cuida de su padre o de su madre (60%) o de su pareja (13,1%).

El Observatorio Cinfa, en su estudio Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española, destaca que la mitad pertenece a la que se conoce como generación sándwich, es decir, que atiende a una persona mayor –que suele ser algún progenitor– y también tiene hijos pequeños o jóvenes a su cargo.

No solo enfrentan esta doble carga en casa, sino que un buen porcentaje (42,1%) también compagina la atención a dependientes con otro trabajo. Este segundo empleo es la principal fuente de ingresos para el 43% de ellas, seguido de las prestaciones (30,9%) –jubilación, viudedad, invalidez o desempleo–. Entre las encuestadas, dos de cada diez declaran no tener ninguna fuente de ingresos. De hecho, El 51,6% de las cuidadoras percibe al mes 400 euros o menos. Respecto a las personas dependientes, el 59,6% tiene unos ingresos inferiores a 600 euros.

Aunque este último gran informe regional se publicó en 2021, desde Acufade señalan que los cuidados no profesionales siguen teniendo el mismo rostro: el de una mujer, de mediana edad, que asume las tareas en solitario y que apenas tiene ingresos. Se trata de un perfil que coincide con el que esboza Cinfa en su estudio nacional, publicado el pasado octubre.

El 39,1% dedica más de doce horas en un día a atender a la persona dependiente.

Ofrecer compañía y apoyo emocional, acompañar en las visitas al médico y en otras gestiones, salir a la calle, organizar la atención médica, gestionar documentación y trámites legales, ayudar al aseo y realizar otras tantas tareas en casa son solo algunas de las funciones que desempeñan estas personas. Y todo eso sin ni siquiera recibir remuneración. Entre las actividades básicas, las que se realizan con más frecuencia son las transferencias -caminar, levantar o sentar- (84,5%), el aseo o higiene personal (82,5%) y el baño o ducha (77,5%). Aunque también sacan tiempo para los cuidados más especializados, como la estimulación física o cognitiva y las relaciones sociales.

Jornadas eternas

En muchas ocasiones, quienes se dedican al cuidado no profesional desconocen lo que es trabajar a tiempo parcial o el respeto por el descanso. Lo más habitual es que las jornadas laborales superen con creces las ocho horas: cuatro de cada diez (39,1%) destinan más de doce horas a atender a su familiar, el 7,9% entre nueve y doce, el 15,9% entre seis y ocho, el 21,7% de tres a cinco y el 15,5% de cero a dos. Para sacar horas, la solución más factible es restar tiempo a otras actividades como el cuidado personal o las relaciones sociales con otros seres queridos. Es más, en cuatro de cada diez casos, el cuidador convive con la persona a su cargo, por lo que termina convirtiéndose en un trabajo 24 horas.

Tampoco se trata de un rol que se lleve a cabo durante unos meses o de manera puntual, pues para muchos es un empleo que termina eternizándose. Uno de cada cuatro (25,5%) lleva más de diez años realizándolo y casi la mitad supera el lustro de antigüedad.

El 49,2% de las encuestadas manifiesta ser cuidadora principal y asume, en exclusiva, toda la responsabilidad del cuidado.

Las mujeres asumen en mayor proporción que los hombres el cuidado en exclusividad; en cambio, cuando son ellos los encargados suelen compartir las tareas, en el 80,2% de los casos con otras mujeres, sobre todo, con sus hermanas. Ellas también se hacen cargo de familiares políticos (cuñados, nuera, yerno o suegra) con más frecuencia.

Según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Canarias hay 4.223 personas suscritas al convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, mientras que en el Estado español la cifra asciende a 95.372.

La principal ventaja de este convenio especial es que las cotizaciones de quienes figuren en él corren a cargo de la Administración. De esta forma, los años dedicados al cuidado se integran en su vida laboral y contribuyen a generar derecho a prestaciones como la de jubilación o la de incapacidad permanente. Pese a que se trata de un pequeño avance, aún no se contempla la concesión de una ayuda económica.

Una ‘app’ de apoyo

Para todas las cuidadoras del Archipiélago, la Consejería de Bienestar Social del Gobierno regional prepara un servicio de apoyo al que podrán acceder en remoto, a través de una aplicación móvil financiada con fondos europeos Next Generation. La intención del departamento dirigido por Candelaria Delgado es proporcionarles estrategias y herramientas específicas que les permitan enfrentarse «con éxito» a los retos que surgen en el día a día.

Un equipo de especialistas en cuidados acompañará de forma telemática a la usuaria, para reducir la sobrecarga y la ansiedad que sufren muchos de ellos. «Esta app pretende dar respuesta a cuestiones tan relevantes como el factor de género, la salud mental o la soledad no deseada, ya que los cuidadores tienden a aislarse progresivamente», apuntó la consejera.

El 51% de quienes se dedican al cuidado no profesional perciben solo 400 euros o menos.

Además del impacto psicológico, las cuidadoras también enfrentan otros problemas, muchos de ellos relacionados con la Administración pública. El tiempo de espera para acceder a servicios y recursos (87,6%), la falta de información (84,6%), la cantidad de horas concedidas de los recursos (83,9%) y la realización de trámites de las ayudas (82,3%) son las dificultades a las que le atribuyen una mayor importancia.

Pese a todas estas trabas, más de la mitad (58%) confiesa que lo hace como una muestra de afecto. En un porcentaje similar de ocasiones, declaran hacerlo por elección personal y, en un 42%, lo consideran una obligación personal o familiar. En el estudio impulsado por Cinfa, también incluyen otras respuestas como que es una labor que les dignifica como persona (32,1%), una obligación social (16%), la única opción posible desde la perspectiva económica (10,7%) e, incluso, como una carga (8,7%).

No hay unanimidad en el motivo, pero sí que todos están de acuerdo en hacia dónde quieren avanzar. Prácticamente el cien por ciento de los encuestados en Canarias valora como necesarias cinco propuestas: acceder a un plan individualizado de atención exclusivo para ellas, contar con una cartera de servicios que podrían ir desde el apoyo emocional hasta la fisioterapia, elaborar una legislación específica, crear una ventanilla única para gestionar ayudas y diseñar un carnet de la persona cuidadora.