La llegada de médicos extranjeros a Canarias rejuvenece la plantilla

Canarias está entre las comunidades autónomas con menor envejecimiento de sus médicos. De hecho, de los 12.701 médicos que hay en las Islas, el 25,4% tiene menos de 35 años. Así se desprende del Estudio sobre Demografía Médica de la Organización Médica Colegia de España (OMC) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). Aunque estos jóvenes profesionales no tienen por qué ser canarios. De hecho, el informe carece de un aspecto esencial que influye en esta situación y del que sí advierten los médicos canarios: la migración de médicos extranjeros hacia el Archipiélago.

«Un dato clave que nos diferencia de otras comunidades autónomas es la gran cantidad de homologaciones extranjeras que recibimos», puntualiza el secretario general del Sindicato Médico en Canarias, Levy Cabrera. En este contexto, señala que las Facultades públicas de Medicina de Canarias solo ofertan 280 plazas –130 en la Universidad de La Laguna y 150 en Gran Canaria–. «Al último examen de Médico Interno Residente (MIR) se presentaron casi mil médicos en las Islas. Nosotros no producimos esa cantidad de profesionales, lo que evidencia el aluvión de médicos que vienen de fuera», agrega.

Contextualizar los datos

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, respalda la información del representante laboral y señala importancia de contextualizar los datos. «La gente se puede confundir y esto no significa que los médicos canarios se colegien antes y que, por tanto, empiecen a trabajar antes que el resto de españoles», matiza.

El estudio revela que las Islas están entre las principales regiones importadoras de médicos de otras comunidades autónomas. Pero Cabrera aclara que lo que más recibe Canarias son extranjeros, no españoles de otras regiones. «Sobre todo de países no comunitarios de Sudamérica y de Europa del Este», apunta. Asimismo, insiste en que suelen ser médicos pendientes de acreditar su especialidad en España y que, por tanto, la mayoría ejerce como médico de familia en Atención Primaria.

La edad media de los médicos activos en Canarias se sitúa cuatro décimas por debajo de la nacional, que se encuentra en 47,49 años. Y solo hay dos comunidades autónomas con un promedio menor: Murcia (46,43) y Madrid (45,92). «En los últimos años, hemos visto que se han ido jubilando los que empezaron a trabajar a finales del siglo pasado y eso es lo que ha permitido también que baje la edad media en Canarias», explica Cabrera. Además, advierte de que esa jubilación «masiva» acaba de empezar y se espera que continúe en los próximos cinco años. Según el estudio, teniendo como base los médicos activos actuales en las Islas, se estima que se jubilen unos 1.613 médicos en 2030 y unos 2.883 en 2035.

Feminización

El informe también revela una mayor presencia del género femenino en la medicina, tanto a nivel nacional como regional. En 2016, España alcanzó por primera vez el equilibrio exacto entre ambos géneros (50%). Desde entonces, el porcentaje de médicas ha ido aumentando hasta superar la presencia del género masculino. No obstante, continúa existiendo una brecha a partir de los 65 años, donde predomina la presencia de hombres. Este perfil de edad próximo a la jubilación evidencia la tendencia actual de la profesión médica a feminizarse, ya que la mayor parte de la nueva generación de médicos está compuesta por mujeres.

En este sentido, Canarias secunda la tendencia nacional y cuenta con más mujeres que hombres en esta profesión –Ceuta y Melilla son las únicas regiones en las que aún predomina el género masculino–. De hecho, casi seis de cada diez médicos en activo en las Islas son mujeres (57,4%), aunque el Archipiélago aún se encuentra por debajo de la media nacional, situada en un 59,3%. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife presenta un mayor grado de feminización de la profesión que Las Palmas, pero la diferencia apenas representa un punto y medio de distancia. «Incluso se espera que el número de mujeres en la actividad asistencial aumente porque la representación femenina en las universidades ya supera el 70%, aunque habrá que esperar un poco para ver eso reflejado en el ámbito laboral», detalla Cabrera.

Pese a estos resultados, el informe aclara que la feminización no se ha visto reflejada en los puestos de responsabilidades directivas. El 72% de las jefaturas de servicio y el 64% de sección siguen siendo ocupadas por hombres.