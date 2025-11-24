Canarias suma un nuevo Pueblo Mágico de España y ya son seis los municipios con esta calificación
Vallehermoso se convierte en el sexto Pueblo Mágico del Archipiélago gracias a su patrimonio natural, cultural y etnográfico
El Ayuntamiento de Vallehermoso ha celebrado este lunes su incorporación oficial a la Red de Pueblos Mágicos de España, un reconocimiento nacional que destaca a aquellos territorios que han logrado preservar su patrimonio cultural, natural y etnográfico como parte fundamental de su identidad.
Con esta distinción, Vallehermoso se suma a los otros cinco municipios canarios ya integrados en la Red (Arona, Artenara, Mazo, Tijarafe e Icod de los Vinos) reafirmando su compromiso con la autenticidad y el mundo rural. La entidad gestora subraya la singularidad del paisaje del municipio gomero, que combina acantilados, palmerales, bancales agrícolas y senderos que conectan directamente con el corazón del Parque Nacional de Garajonay.
El alcalde, Emiliano Coello, destacó que este reconocimiento pone en valor “una identidad que hemos sabido conservar con orgullo”, reflejada en sus caseríos tradicionales, sus barrancos y su patrimonio inmaterial aún vivo. En los próximos meses, Vallehermoso comenzará a participar en proyectos colaborativos, acciones de promoción y en las conocidas “rutas mágicas”, iniciativas que impulsan la sostenibilidad y la preservación patrimonial en municipios de toda España.
Según el Ayuntamiento, esta incorporación supone también una oportunidad para fortalecer su proyección turística y dar visibilidad al valor de un territorio que ha sabido mantener su esencia sin renunciar al futuro.
- Los restos del huracán Leslie llevaron a Canarias dos especies de aves americanas
- Radiografía de la pobreza en Canarias: ni cine, ni vacaciones, ni zapatos nuevos
- La Justicia ratifica el despido de un profesor de la ULL tras ser condenado por abusos sexuales
- La Universidad de La Laguna incorpora microgrados a su oferta formativa para el próximo curso académico
- La Segunda Guerra Mundial ‘toma’ el casco de Tacoronte
- Más de un centenar de peticiones para la jubilación parcial en la Administración autonómica
- La temporada de lluvias arranca en Canarias con un mes de octubre muy seco
- La yihad asedia Bamako y alienta un califato a 800 kilómetros de Canarias