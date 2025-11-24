Canarias suma un nuevo Pueblo Mágico de España y ya son seis los municipios con esta calificación

El Ayuntamiento de Vallehermoso ha celebrado este lunes su incorporación oficial a la Red de Pueblos Mágicos de España, un reconocimiento nacional que destaca a aquellos territorios que han logrado preservar su patrimonio cultural, natural y etnográfico como parte fundamental de su identidad.

Con esta distinción, Vallehermoso se suma a los otros cinco municipios canarios ya integrados en la Red (Arona, Artenara, Mazo, Tijarafe e Icod de los Vinos) reafirmando su compromiso con la autenticidad y el mundo rural. La entidad gestora subraya la singularidad del paisaje del municipio gomero, que combina acantilados, palmerales, bancales agrícolas y senderos que conectan directamente con el corazón del Parque Nacional de Garajonay.

Vallehermoso, en La Gomera. | | E.D. / El Día

El alcalde, Emiliano Coello, destacó que este reconocimiento pone en valor “una identidad que hemos sabido conservar con orgullo”, reflejada en sus caseríos tradicionales, sus barrancos y su patrimonio inmaterial aún vivo. En los próximos meses, Vallehermoso comenzará a participar en proyectos colaborativos, acciones de promoción y en las conocidas “rutas mágicas”, iniciativas que impulsan la sostenibilidad y la preservación patrimonial en municipios de toda España.

Según el Ayuntamiento, esta incorporación supone también una oportunidad para fortalecer su proyección turística y dar visibilidad al valor de un territorio que ha sabido mantener su esencia sin renunciar al futuro.