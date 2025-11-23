Terremotos en Canarias: Agaete registra un seísmo de magnitud 2.2

El municipio de Agaete, en Gran Canaria, registró en la noche esté sábado un terremoto de magnitud 2,2 mbLg, según recoge Europa Press de la información que publica el Instituto Geográfico Nacional.

Este nuevo sismo fue detectado sobre las 21:30 horas, a una profundidad de 8 kilómetros.

La detección de este nuevo terremoto en la zona se suma a los otros tres sentidos en el municipio el pasado mes de octubre, de magnitudes 2.9, 2.3 y 1,7 MbLg, respectivamente.

Datos de octubre

El primero de ellos, de 2.9 MbLg, tuvo lugar sobre las 01:19 horas de este jueves, 30 de octubre, a una profundidad de siete kilómetros, llegándose a sentir en numerosos núcleos de Agaete y en algunos puntos de Gáldar, Tejeda, La Aldea y San Mateo.

Poco después, a las 01:50 horas, se produjo otro pequeño sismo --menor que el anterior, de 2.3 MbLg-- a unos siete kilómetros de profundidad y que se sintió en varios núcleos poblacionales de Agaete y de Gáldar con una intensidad máxima de III.

Finalmente, a las 04:50 horas del jueves 30 de octubre hubo un tercer movimiento, en este caso de 1,7 MbLg a cinco kilómetros de profundidad y con una escala de intensidad del terremoto II, sintiéndose tan sólo en la zona de San Pedro, en el municipio de Agaete.